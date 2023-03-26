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Dünya Görülmemiş tepki! Rusya o ülkeyi rehin aldı
Dünya

Görülmemiş tepki! Rusya o ülkeyi rehin aldı

Yeniakit Publisher
2023-03-26 16:08:00 -
Görülmemiş tepki! Rusya o ülkeyi rehin aldı

Putin'in Belarus topraklarına nükleer silah konuşlandırma kararına Kiev'den tepki geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus'ta taktik nükleer silahlar konuşlandıracaklarını duyurdu.

Ukrayna ile çatışmalarda nükleer silahların kullanılabileceğine yönelik endişeleri artıran hamleye ilişkin konuşan Putin, "Batı, Ukrayna'ya nükleer silahlar verirse Rusya buna göre hareket edecek." dedi.

Kiev yönetiminden bu adıma tepki gecikmedi. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov, "Kremlin, Belarus'u 'nükleer rehin' aldı." ifadesini kullandı.

Twitter hesabından açıklama yapan Danilov, şunları söyledi:

Putin'in Belarus'a taktik nükleer silah yerleştirilmesine ilişkin açıklaması, Belarus toplumunda Rusya ve Putin'e yönelik olumsuz algı ve kamuoyu reddini en üst düzeye çıkarıyor. Ülkenin iç istikrarsızlaşmasına doğru atılan bir adım.
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Cumartesi günü Putin, Rusya'nın "nükleer silahların yayılmasının önlenmesine ilişkin uluslararası anlaşmaları ihlal etmeden" komşu ve müttefik Minsk'e taktik nükleer silahlar konuşlandıracağını açıklamıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Yardımcısı Mihaylo Podolyak ise Rus lideri yükümlülükleri ihlal etmekle suçladı:

"(Putin) kaybetmekten korktuğunu ve yapabileceği tek şeyin korkutmak olduğunu kabul ediyor."

Diğer taraftan, Belarus'un Rusya'nın yanında Ukrayna'ya düzenlenen saldırılara katılabileceği konuşuluyor. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, "saldırıya uğramaları halinde" böyle bir hamlede bulunacaklarını söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Belarus'a taktik nükleer silah konuşlandırma hamlesinin "olağandışı bir şey olmadığını" dile getirmişti.

Putin, "Amerika Birleşik Devletleri bunu onlarca yıldır yapıyor. Taktik nükleer silahlarını uzun süredir müttefiklerinin topraklarına yerleştirdiler." diye konuşmuştu.

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