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Dünya Görülmemiş tepki! Chiapas Belediye Başkanı Oscar Ramirez Aguilar'ı ağaca bağladılar
Dünya

Görülmemiş tepki! Chiapas Belediye Başkanı Oscar Ramirez Aguilar'ı ağaca bağladılar

Meksika'da Chiapas Belediye Başkanı Oscar Ramirez Aguilar, bölge halkının dikkat çeken bir tepkisi ile karşılandı. Bölge halkı, Aguilar'ın kendilerini iyi hizmet sunmadığını belirterek ağaca bağladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 17:32:00 -
Görülmemiş tepki! Chiapas Belediye Başkanı Oscar Ramirez Aguilar'ı ağaca bağladılar

Meksika'nın Chiapas eyaletine bağlı Frontera Comalapa kentinde 11 farklı mahallede yaşayanlar, kendilerine kaliteli hizmet sunmayan Chiapas Belediye Başkanı Oscar Ramirez Aguilar'ı cezalandırmak için ilginç bir yönteme başvurdu.

Ağaca bağayıp terk ettiler

Chiapas halkı, depodaki çatlaklara dikkat çekerek kalitesiz su deposu inşa etmekle suçladıkları Aguilar'ı ormanlık alanda ağaca bağladı.

Öfkeli mahalle sakinleri, belediye başkanlarını elleri arkadan bağlanmış şekilde terk etti.

Bu ilk değil

Chiapas Belediye Başkanı Oscar Ramirez Aguilar, yükümlülüklerini ve vaatlerini yerine getirmediği için Chiapas sakinleri tarafından cezalandırılan ilk Belediye Başkanı değil. Chiapas sakinleri, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında aynı eyalete bağlı Ixmiquilpan Belediye Başkanı Pascual Charrez Pedraza'yı işleri yarım bırakmakla suçlamış, 20 kilometre yol yürütmüştü.

Ekim 2019'da da Chiapas'ta bir grup mahalle sakini, Margaritas Belediye binasını basarak, Belediye Başkanı Luis Escandon Hernandez'i kampanya sürecinde verdiği vaatleri yerine getirmediği gerekçesiyle bir kamyona bağlamıştı.

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