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Spor Görülmemiş protesto! Rıdvan Dilmen'den şaşırtan hareket...
Spor

Görülmemiş protesto! Rıdvan Dilmen'den şaşırtan hareket...

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin 1-1 berabere kaldığı maç sonrası adeta küplere bindi.

Yeniakit Publisher
2023-02-03 11:33:00 -
Görülmemiş protesto! Rıdvan Dilmen'den şaşırtan hareket...

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin 1-1 berabere kaldığı maç sonrası adeta küplere bindi. Ali Palabıyık'a öfke kusan ünlü yorumcu, ligin temiz olmadığını ve dizayn edildiğini söyledi. Öte yandan Rıdvan Dilmen, Acun Ilıcalı da dahil herkesten helallik istedi ve bir daha yayına çıkmayacağını ima etti. Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Adana deplasmanında 2 puan bırakmasının ardından öfke kustu. Hakem Ali Palabıyık'ın yönetimine isyan eden ünlü yorumcu, çok çarpıcı ifadeler kullandı. Akşam'a göre; Rıdvan Dilmen beklenmedik bir karar da aldı.

Rıdvan Dilmen, Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı sonrası Ali Palabıyık için çok konuşulacak ifadeler kullandı. "Kurumuma ve tüm futbolseverlere, kendime de saygım olmasa bu programı asla yapmazdım" diyen Rıdvan Dilmen, ligin temiz olmadığını söyledi.

Emre Akbaba'yı ayırarak Adana Demirspor'daki eski Galatasaraylı futbolcuların tavırlarına dikkat çeken Rıdvan Dilmen, Badou Ndiaye ve Henry Onyekuru'ya yüklendi. Ünlü yorumcu iki futbolcunun da vicdansızca davrandığını söyledi.

Öte yandan Rıdvan Dilmen bundan böyle yayına çıkmayacağını ima etti. Acun Ilıcalı da dahil izleyicilerden de helallik isteyen ünlü yorumcu, "Dayanacak gücüm kalmadı artık" ifadelerini kullandı. Rıdvan Dilmen'in ikna edilememesi durumunda bir sonraki programa çıkması beklenmiyor.

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Yorumlar

Sezo

Ads bundan sonra dikiş tutmaz

hikmet

bu da kendini amma ballandırıyor essahtan bı adam gibi...çıkmazsan çıkma çok da fifi
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