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Görülmemiş olay! SGK'ya gidince öğrendi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan bir kadın, babasından kalan Bağkur maaşını almak için gittiği SGK'da hayatının şokunu yaşadı. Daha önce herhangi bir evlilik yapmayan yaşlı kadının SGK sisteminde evli olduğu ortaya çıktı.

13 Mart 2019 Çarşamba 23:44
Görülmemiş olay! SGK'ya gidince öğrendi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Siham Reyhani (70), babasından kalan Bağkur maaşını almak için gittiği SGK'da maaşının kesildiğini, sebebinin ise 14 yaşından bu yana evli olması olduğunu öğrenince şaşkına döndü.

9 ay önce kendisi gibi hayatı boyunca hiç evlenmemiş olan kız kardeşi Gülseren Reyhani (61) ile birlikte gittiği İskenderun SGK Müdürlüğünde maaşının kesildiğini öğrenin Siham Reyhani geçen yıl temmuz ayında yaşadığı bu olayın ardından hukuk mücadelesi başlattı. Bağkur emeklisi babasından kalan maaşı kesilmesi sebebiyle maddi sıkıntı içine giren Reyhani, SGK'ya ve maaş aldığı bankaya baş vurdu, Ancak bir sonuç alamadı.

"Hiç mi Allah korkuları yok bunların"

Reyhani, evli göründüğü için maaşının kesildiğini öğrendikten sonra Nüfus Müdürlüğüne gitti. Burada All Kassem adlı bir Suriyeli ile Gaziantep'te 14 yaşından beri evli göründüğü söylendi. 6 kız 5 erkek 11 kardeş olduklarını belirten Reyhani, aile albümündeki anılarla dolu fotoğrafları göstererek 'Ne evliyim, ne çocuğum var, ne nişanlandım, ne sözlendim. Şok olmuş durumdayım, bu utanç verici bir durum. Ben namusumla evimde oturuyorum. Hiç mi Allah korkuları yok bunların." diyerek tepki gösterdi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 23:44
  1. Gaziantep
  2. Hatay
  3. İskenderun

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