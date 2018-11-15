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Görülmemiş olay! Okul müdürü uyuşturucuyla yakalandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, bir okul müdürünün arabasından uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

15 Kasım 2018 Perşembe 22:13
Görülmemiş olay! Okul müdürü uyuşturucuyla yakalandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde uyuşturucu hap bulunan otomobilde, biri ortaokul müdürü 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Filyos beldesine uyuşturucu hap getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler yaptıkları incelemede, hapları, bir ortaokulun müdürü T.Ö. ile V.U'nun temin ettiğini belirledi.

Şüphelilerin kullandığı araç, Filyos beldesi istikametindeki jandarma kontrol noktasında durduruldu.

500 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 500 uyuşturucu hap, ikametlerinde ise bir miktar sahte para, 20 gram kenevir tohumu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 22:13
  1. Zonguldak

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