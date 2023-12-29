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Sosyal Medya Görülmemiş olay... Köpek 5. kattan atladı, hiçbir şey olmadı
Sosyal Medya

Görülmemiş olay... Köpek 5. kattan atladı, hiçbir şey olmadı

Yeniakit Publisher
2023-12-29 09:03:00 -

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir köpeğin atlayışı hem izleyenleri korkuttu hem de şaşırttı.

Nerede kaydedildiği bilinmeyen görüntülerde, bir inşaata köpek çıktı. Ne için ve nasıl çıktığı bilinmeyen köpek izleyenlerin yüreğini hoplatan bir hareket yaptı. İnşaat aşamasındaki binanın 5. katına çıkan köpek, aşağıya atladı. İnşaat binasının karşısındaki bahçenin çitine çarpan köpek, dengesini toplayıp yürüdü. O anlar izleyenleri şaşırttı.

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