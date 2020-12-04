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Dünya Görülmemiş koronavirüs önlemi! Geleni vuruyorlar
Dünya

Görülmemiş koronavirüs önlemi! Geleni vuruyorlar

Koronavirüste hiç vaka görülmediği iddia edilen Kuzey Kore'de Çin sınırından ülkeye girmeye çalışan bir kaçakçı, Kovid-19 önlemlerini ihlal ettiği ve risk oluşturduğu gerekçesiyle vuruldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 18:18:00 - 2020-12-04 18:20:36
Görülmemiş koronavirüs önlemi! Geleni vuruyorlar

Aralık 2019'da Çin'de ortaya çıkan koronavirüsü, şimdiye dek dünya genelinde 65 milyondan fazla insana bulaştı, 1.5 milyondan fazla kişinin de hayatını kaybetmesine yol açtı. Ancak dünya üzerinde bazı ülkeler var ki, şu ana kadar tek bir vaka bile resmi olarak kayıtlara geçmedi. Onlardan biri de salgının başladığı Çin'e komşu olan Kuzey Kore

Eylül ayında Güney Koreli yetkiliyi vurdular

Devlet Başkanı Kim Jong-un'un koronavirüs aşısı olduğu iddia edilen ülkede üst düzey alarm seviyesinde önlemler alındığı öne sürülüyor. Öyle ki güvenlik güçleri bu önlemler kapsamında silahlara davranmakta tereddüt etmiyor. Eylül ayında Güney Kore'den Kuzey Kore'ye gitmeye çalışan balıkçılıktan sorumlu bir yetkili, sınırı geçtikten sonra dur ihtarına uymayınca vuruldu.

Özür mektubu

İsmi açıklanmayan adamın koronavirüs önlemleri kapsamında ateşe verildiği de iddia edildi. Olayın ortaya çıkması sonrası, Kuzey Koreli yetkililer, Güney Kore'ye bir özür mektubu yolladı. Kuzey Kore'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırı geçeni vurduğunu gösteren son örnek 28 Kasım'da yaşandı. 

Kaçakçıyı vurdular

Daily Mail'in haberine göre Çin sınırında kaçakçılık yapan bir adam, Kuzey Kore'ye girdiği noktada sınırdaki güvenlik güçleri tarafından vuruldu. 50'li yaşlarında olduğu belirtilen adamın koronavirüs önlemlerini ihlal ettiği ve risk oluşturduğu gerekçesiyle ateş açıldığı öğrenildi.

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