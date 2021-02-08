Görülmemiş korner taktiği

Duran toplar maçın kilidini açmak için oldukça önemli yere sahip. Takımlar, duran toplar için özel çalışmalar yaparken bazı takımlar da bu konu üzerine yeni taktikler geliştiriyor. Tıpkı Almanya 2. Ligi'nde bulunan Karlsruher gibi...

Karlsruher, sahasında konuk ettiği Jahn Regensburg karşısında daha önce hiç görülmemiş bir korner organizasyonuna imza atarken atak golle sonuçlanmasa da sosyal medyanın gündemine oturdu.

7 futbolcu bir anda koşunca...

Sağ kanattan kullanılan korner atışında Karlsruher'den 7 futbolcu, ceza sahasının sağ çizgisinin bulunduğu bölgede sıralandı, içeride ise 1 oyuncu bırakıldı. Korner atışının yapıldığı sırada bu 7 futbolcu bir anda ceza sahasına doğru koşarken rakip takım Jahn Regensburg ne olduğunu anlamadan Karlsruher pozisyon buldu.

Ön direğe doğru hareketlenen Karlsruher oyuncusu topu arkaya aşırtırken altı pas içinde müsait pozisyonda kafa vuruşu yapan ev sahibi ekip az farkla golü kaçırdı.

"Bu gerçekten kötü bir uygulama değil"

Alman ekibinin yaptığı bu uygulama, taktik ve video analistçisi Carl Carpenter'in de dikkatini çekti. Carpenter, Twitter hesabından bu korner organizasyonunu paylaşırken ''Sonuçta ilk topa dokunan takım olmayı başardılar. Amaçları geleneksel olmayan bir yaklaşımla rakibin kafasını karıştırmaktı. Bunu da başardıklarını söyleyebilirim. Bu gerçekten kötü bir uygulama değil.'' sözlerini kullandı.

Bundesliga'ya çıkma mücadelesi veren Karlsruher'in Jahn Regensburg ile oynadığı maç 0-0 sona ererken maçta gerçekleşen bu korner organizasyonu uzun süre konuşulacağa benziyor...