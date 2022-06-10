Görmek için büyüteç mi lazım? Bu ittifakta bir terslik var!

yeniakit.com.tr

CHP LGBT'li sapkınlara sınırsız özgürlük ve hatta evlilik imkanı bile vaat ederken, bu rezil söylemleri görmezden gelen Saadet Partisi CHP ile ittifak yapıyor.

Saadet Partisinin kendi yayın organında ise CHP’nin sapkın vaatlerini karşı bakışta haber yapılıyor.

CHP'ye sessiz kalırken LGBT sapkınlığına karşı "engel olunmalı" haberi yaptılar

CHP'nin LGBT hamiliğine sessiz kalan Milli Gazete, Çanakkale'de yapılacak sapkın yürüyüşü şu şekilde manşetine taşıdı:

Çanakkale’de sapkın faaliyetlere engel olunmalı.

Bir asır önce batıl zihniyete mensup ordulara geçit vermediğimiz ve Hakk’a itaatin destanını yazdığımız Çanakkale, önümüzdeki günlerde bir dizi sapkın faaliyete ev sahipliği yapabilir. LGBT denilen sapkın örgüte mensup hayâsızlarca yapılması planlanan programlara engel olunmadığı takdirde büyük bir utanca sebep olunacak.

Yürüyüş yapmayı planlıyorlar

LGBT isimli sapkın örgütün sosyal medya hesabından Çanakkale’de yapılması planlanan iğrençliklere dair açıklamada bulunuldu. Yapılan açıklamada, iğrenç faaliyetlerin ayın 13’ünde başlayacağı belirtilirken 18 Haziran’da da sözde onur yürüyüşünün düzenleneceği ifade edildi.

Yamanmaya çalıştıkları CHP ise LGBT'nin hamiliğini yapıyor

Öte yandan yamanmaya çalıştıkları CHP ise LGBT sapkınlığının hamiliğini yapması dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz yıl Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın'ın sunduğu Koltuk programının konuğu olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkarken LGBT'li sapkınların da hamiliğini yapmıştı.

Buket Aydın'ın "LGBTİ Türk aile yapısını bozuyor mu?" şeklinde sorusuna eşcinsel sapkınlığı meşrulaştıran ifadeler kullanmıştı.

Bir sapkın dernek tarafından "fahri üye" yapılan Kılıçdaroğlu, "Hayır efendim ilgisi yok. LGBTİ Türk aile yapısını niye bozsun? İnsanların yaşama şeklini siyasete alet etmem. İnsanların özgürlüğüne, inancına, saygı duymak zorundayız." demişti.

Değerlerini ve ilkelerini siyasi hesaplar uğruna çiğniyorlar

"Bu ne çelişki" dedirten trajikomik tabloda, Milli Gazete ve CHP ile ittifak yapan Saadet Partisi'nin siyasi hesaplar uğruna değerlerini nasıl çiğnedikleri gözler önüne seriliyor.