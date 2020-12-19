Görme engelli stand-up sanatçısı, tiyatrolar kapanınca evini sahneye çevirdi

İSTANBUL (AA) - Görme engelli stand-up sanatçısı Hamza Demir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tiyatro salonları kapanınca evdeki odasını sahneye dönüştürdü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, doğuştan yüzde 90 görme engelli olan Hamza Demir'in hayatı, 8 yıl önce tanıştığı Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayında değişti.

Braille alfabesini öğrenerek eğitim hayatına başlayan Demir, ortaokul ve liseyi bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesinde Sosyoloji ve Atatürk Üniversitesinde Reklamcılık bölümlerini açıktan okumaya başladı.

Dalgıçlıktan atletizme ve bağlamaya kadar çok sayıda branşta kurs alan Demir, çocukluk hayali olan komedyenliğe de adım attı.

Engelliler Sarayında arkadaşlarına düzenlediği gösterilerden olumlu tepkiler alan Demir, sanatını sürdürmeye karar verdi. Beşiktaş Kültür Merkezi başta olmak üzere birçok yerde tek kişilik gösterilerle sahne almaya başlayan Demir, koronavirüs salgını nedeniyle salonlar kapandığı için sahneye çıkamayınca izleyicilerle çevrim içi buluşmaya karar verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Demir, çözümü sosyal medyada bulduğunu belirterek, bir tiyatrocu için özel bir yere gerek olmadığını düşündüğünü, "Kendimi ifade edebildiğim her yer sahnedir." diyerek odasından çevrim içi gösteri yapmaya karar verdiğini anlattı.

İnternet üzerinden takipçilerine duyurular yaptığını ve belirli saatlerde buluştuklarını aktaran Demir, "Karşımda onlar varmış gibi oyunlarıma devam ettim. Günlük hayatı, pandemiyi ve başımdan geçen komik durumları anlatıyorum. Çoğu kez kendimi tiye alıyorum ve engelim üzerinden espriler yapıyorum. Zor bir dönemden geçiyoruz. İnsanları güldürerek bir nebze de olsa bu süreçte onlara moral vermeye çalışıyorum. Beklediğimden daha çok ilgi görüyorum. Normal zamanlarda İstanbul trafiğinden tiyatroya gelemeyenlere şimdi bir telefon kadar yakınım." ifadelerini kullandı. ​​​​​​​

