Görme engelli sporcularımız göğsümüzü kabarttı
Antalya'da düzenlenen ve bugün oynanan müsabakalarla sona eren Görme Engelliler Dünya Judo Dünya Kupası'nda milliler bireyselde 4 bronz madalya kazanırken, takım sporlarında ise kadınlarda dünya üçüncüsü oldu.24 Nisan 2018 Salı 07:51
Erkeklerde madalya kazanamayan Türkiye, kadınlarda Zeynep Çelik, Ecem Taşın, Raziye Uluçam ve Duygu Çete Artar ile 4 bronz madalya kazanırken, Kadın Milli Takımı ise takımlarda Japonya ve Özbekistan'ın ardından turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.
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