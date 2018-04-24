Görme engelli sporcularımız göğsümüzü kabarttı

Erkeklerde madalya kazanamayan Türkiye, kadınlarda Zeynep Çelik, Ecem Taşın, Raziye Uluçam ve Duygu Çete Artar ile 4 bronz madalya kazanırken, Kadın Milli Takımı ise takımlarda Japonya ve Özbekistan'ın ardından turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.