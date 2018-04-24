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Görme engelli sporcularımız göğsümüzü kabarttı

Antalya'da düzenlenen ve bugün oynanan müsabakalarla sona eren Görme Engelliler Dünya Judo Dünya Kupası'nda milliler bireyselde 4 bronz madalya kazanırken, takım sporlarında ise kadınlarda dünya üçüncüsü oldu.

24 Nisan 2018 Salı 07:51
Görme engelli sporcularımız göğsümüzü kabarttı

Erkeklerde madalya kazanamayan Türkiye, kadınlarda Zeynep Çelik, Ecem Taşın, Raziye Uluçam ve Duygu Çete Artar ile 4 bronz madalya kazanırken, Kadın Milli Takımı ise takımlarda Japonya ve Özbekistan'ın ardından turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 07:51
  1. Antalya
  2. Görme Engelli Judo

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