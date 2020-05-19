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Görme engelli Müzeyyen teyzeyi Türk Kızılay'ı sevindirdi

Yeniakit Publisher
2020-05-19 14:27:20 -
Görme engelli Müzeyyen teyzeyi Türk Kızılay'ı sevindirdi

KASTAMONU (AA) - Türk Kızılay Kastamonu Şubesi Kadın Kolları gönüllüleri, 67 yaşındaki görme engelli Müzeyyen Karakoca'yı ziyaret etti.

Şubenin Kadın Kolları gönüllüleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü ile engelli vatandaşları ziyaret ederek gıda kolisi yardımında bulunuyor.

Bu kapsamda, görme engelli Müzeyyen Karakoca'yı da ziyaret eden ekipler, bir süre sohbet ederek, gıda kolisi verdi.

Şubenin Kadın Kolları Başkanı Sedef Perk, gazetecilere yaptığı açıklamada, engelli vatandaşların her zaman yanında olduklarını söyledi.

Kovid-19 nedeniyle tüm dünyanın zor bir süreçten geçtiğini belirten Perk, "Yaşam mücadelesi veren, zor şartlarda geçinmeye çalışan engelli bireylerimizi ziyaret ediyoruz. Bugün görme engeli bulunan Müzeyyen teyzemizi ziyaret ettik. 65 yaş üzeri kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızı ziyaret ederek onların her zaman yanlarında olduğumuzu göstermek istiyoruz. Onlarla hasbihal ediyoruz. Durumlarını soruyoruz. İhtiyaçlarını tespit ediyoruz. Elimizden geldiğince yanlarında olmaya yalnız bırakmamaya çalışıyoruz " dedi.

Müzeyyen Karakoca ise herkese teşekkür ederek, "65 yaş üstü olmamız nedeniyle sokağa çıkamıyoruz. Bize biraz da olsa yalnızlığımızı unutturdular. Sohbet etmeye geldiler." diye konuştu.

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