Görme engelli kadınlar Kur’an-ı Kerim okumayı öğreniyor

Amasya Müftülüğü bünyesindeki Akmescid Kur’an kursunda uzun süredir eğitim alan Merve Gökçurak, Dilek Kaya, Canan Erdem ve Kader Akbulut’a Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Amasya Şubesi tarafından Braille alfabeli Kur’an-ı Kerim hediye edildi.

Görme engelli insanların okuyup yazması için geliştirilen Braille alfabesiyle yazılmış Kur'an-ı Kerim’i kursiyerlere veren Amasya Müftüsü Durmuş Ayvaz kendilerini kutladı.

TDV Kadın ve Gençlik Kolları Sorumlusu Elvan Nergiz, Kadın Kolları Komisyon üyeleri Din Hizmetleri Uzmanı Şükriye Ayvaz ve Meryem Özbakır da kursiyerlere hediyeler verip öğretici Ayla Şahin’e teşekkür ettiler.

Görme engelli alfabesi nedir?

Braille alfabesi veya Körler alfabesi; 1821 yılında Louis Braille tarafından geliştirilmiş görme engelli insanların okuyup yazması için kullanılan bir alfabe yöntemidir. İki kolon taşıyan dikdörtgen düzen üzerine dizilmiş altı kabartılmış noktadan oluşur. Her iki kolonda üçer nokta bulunur.