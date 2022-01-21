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Sağlık Görme engelli kadın biyonik göz nakliyle görmeye başladı
Sağlık

Görme engelli kadın biyonik göz nakliyle görmeye başladı

İngiltere'de 88 yaşındaki bir kadın, ülkede yapılan ilk biyonik göz nakli operasyonunun ardından ilk kez sol gözüyle görmeye başladı. İmplant, hastanın retina merkezinin altına 2 milimetre büyüklüğünde bir mikroçipin cerrahi olarak yerleştirilmesiyle çalışıyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-21 15:29:00 -
Görme engelli kadın biyonik göz nakliyle görmeye başladı

İngiltere'nin Dagenham şehrinde yaşayan 88 yaşındaki kadın biyonik göz nakli sayesinde görme yetisini kaybetmesinin ardından ilk kez sol gözünü kullanarak görmeye başladı.

Cisimleri ayrıntılı ve net görmeyi sağlayan ve gözün arka kısmında bulunan retina tabakasının makula bölgesinde yaş ilerledikçe ortaya çıkan bir bozukluk olarak bilinen kuru AMD hastalığından muzdarip yaşlı kadın, sol gözünün arkasına yerleştirilen devrim niteliğinde bir çip sayesinde görme yeteneğini geri kazandı.

İmplant nasıl çalışıyor?

İmplant, hastanın retina merkezinin altına 2 milimetre büyüklüğünde bir mikroçipin cerrahi olarak yerleştirilmesiyle çalışıyor. Hastanın daha sonra, kemerine yerleştirilen küçük bir bilgisayara bağlı bir video kamera içeren özel gözlükler takması sağlanıyor. Mikroçip, gözlüklerden aldığı videoyu yakalıyor ve videoyu verileri işlemek ve gözlüğün odağını yönlendirmek için yapay zeka algoritmalarını kullanan bilgisayara iletiyor.

Gözlükler daha sonra bu görüntüyü kızılötesi bir ışın olarak gözden geçirerek mikroçipe yansıtıyor ve mikroçip görüntüyü retina hücrelerinden beyne giden bir elektrik sinyaline dönüştürüyor. Beyin daha sonra bu sinyali tıpkı gözle görülen doğal bir görüntüymüş gibi yorumlayarak kadının görmesini sağlıyor.

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