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Görme engelli fotoğrafçılar Bodrum’da sergi açıyor

Türkiye’de ilk kez yapılacak olan“6.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 21:11
Görme engelli fotoğrafçılar Bodrum’da sergi açıyor

Türkiye’de ilk kez yapılacak olan“6. His-Gördüklerinizin de Ötesinde” isimli Görme Engelliler Fotoğraf Sergisi Bodrum’da açılacak.


Görme Engelliler Fotoğraf Sergisi 16 Ağustos Cuma günü saat 18.00’de Oasis Alışveriş Merkezi’nde açılacak. Sergi, 25 Ağustos tarihine kadar burada görülebilecek. Aynı sergi, 29-30 ve 31 Ağustos tarihlerinde ise Yalıkavak Marina’da açılacak. Sergide Tayfun Cura, Efe Beray Altın ve Cengiz Orçun adlı görme engelli fotoğraf sanatçısı adaylarının toplam 40 eseri sergilenecek. Amatör sanatçılar, gönüllü eğitmenler Mine Kahraman, Tuncay Özdal ve Murat Aslankar tarafından verilen fotoğraf eğitiminin ardından çeşitli mekanlarda çektikleri fotoğrafları ilk kez beğeniye sunacak.


Engelleri kaldırmanın bir yolunun da sanattan geçtiğini ortaya koyan proje, görme engelli bireylerin topluma kazandırılması, sosyalleşmesi ve hayal dünyalarında ki imgeleri dışa vurulabilmesi adına Türkiye’de ilk kez hayata geçiriliyor. İçinde yaşadığımız toplumun engelli bireyler konusunda farkındalığını artırmak ve dezavantajlı gruplarla toplumun tüm kesimlerini ortak paydada buluşturmak amacıyla böyle bir proje geliştirdiğini anlatan Özlem Şen, “Engelli bireylerin özgüven duygusunu pekiştirmelerini sağlayarak, onlara destek verildiği taktirde neler başarabildiklerini göstermek ve topluma da anlamlı bir mesaj vermek istiyoruz. Uzun yılları kapsayacağı düşünülen bu projenin ilk basamağı, Görme Engelliler Fotoğraf Eğitimi ve Sergisi oldu.” dedi.


Engelliler Toplumsal Sorumluluk Projesi’nin uzun soluklu bir proje olduğunu söyleyen Özlem Şen, dünyada örnekleri olan ve İstanbul’da da ön çalışması fotoğraf sanatçısı Ömür Erdoğan tarafından yapılan bu eğitimi Bodrum’da gerçekleştirmekten mutlu olduklarını belirtti. Şen, Türkiye’de bir ilk olacak sergiye destek olan başta Turgutreis Lions Kulübü olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve iş insanlarına da birer teşekkür plaketi vereceklerini ifade etti.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 21:11
  1. sergi
  2. fotoğraf
  3. sanat

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