‘Görme engelli biri inşaatta gezebilmeli’

İş Güvenliği Uzmanı Nasuh Boztepe, inşaatlarda yaşanan kazalara dikkat çekerek, alınması gereken önlemlere ilişkin önemli bir yazı kaleme aldı.

Boztepe'nin yazıları şöyle:

Her gün ortalama olarak en az bir kişinin inşaat kazalarında öldüğünü, en az on kişinin yaralandığını biliyor musunuz?

Resmi kayıtlara göre yaklaşık günde beş, yıl da 2000 civarında iş kazalarından dolayı vefat olmaktadır. Kayıt dışılıklarla bu çok daha fazladır.

İnşaatlarda;

Çalışanın düşmesi,

Çalışanın üzerine bir şey düşmesi,

İş ekipmanı kazası,

Elektrik kazası,

Koğuş kazası,

Yangın olur.

Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, çok tehlikeli sınıfta olan inşaat işlerini, programlı ve programsız olarak, her ay teftiş programına almaktadır.

Kazalarda; işveren, şantiye şefi, iş güvenliği uzmanı, yapı denetim bürosu ve çalışanlar, mevzuat gereği ve vicdani olarak iş güvenliğine, gereken önemi vermelidir. Mesleki eğitim belgeli elemanlar çalıştırılmalıdır.

Hatıra binaen birkaç defa inşaatla ilgili igu hizmeti verdim. En son hizmet verdiğimiz, beş yıldızlı oteller zincirinin bir inşaatıydı. Sahibi, İstanbul’da beraber okuduğumuz bir ağabeyimdi.

İnşaata sabah sekiz/akşam 18.00 daimî çalışan bir uzman koymuştum. Onun haricinde, ben, emekli bir başmüfettiş arkadaşımız ve şirket müdürüm her gün inşaata gittik.

İnşaatta hiçbir şey yaptıramıyorduk. çalışanlar arasında 18 yaşından küçük, sigortasız, kaçak, belgesiz, bilgisiz, mesleki eğitim belgesi olmayan insanlar çalıştırılıyordu.

Bizim bilgimiz dışında, gece beton döküyorlardı.

Şantiye şefi ve çalışanların hiçbirisi kişisel koruyucu donanım kullanmıyorlardı. İsg kurulu kararlarını yaptıramıyordum. Yapı iş defterindeki tespitlerimin hiçbirisi yapılmıyordu. Dostum olan işvereni aradım. “Ay başında sizi bırakacağım. Başka bir şirketle anlaşın” dedim. O çok üzüldü. “ayrılma! Para konusuysa, ben ne gerekirse yapacağım” dedi.

Kendisine;

Ağabey konu para değil. Hiçbir şey yaptıramıyorum.

Ya seni bakanlığa şikâyet etmem lazım. Bunu yapamam.

Ya susup tehlike ve riskleri kabul etmem lazım. Bunu da yapamam. Dostluğumuz baki kalsın. Hizmetimi sonlandırmak istiyorum, dedim.

Ay başında ayrıldım. Ben ayrıldıktan bir gün sonra antalya’nın meşhur ailelerinden birisinin çocuğu olan şantiye şefi, dördüncü kattan aşağı doğru eğiliyor. Vücudun belden yukarısı, belden aşağısından daha ağır olduğu için mühendisimiz zemine düşüyor. Arkasındaki ustabaşı, o düşmesin diye tutmaya çalışıyor. O da düşüyor. Şantiye şefinin yüzü parçalandı. Dört defa yüz ameliyatı oldu. Ustabaşının ayakları kırıldı. Keşke kaza olmasaydı.

bu, bizim için çok üzücü bir olaydı. Yazışmalarımızı ve evraklarımızın tamamını şirketin genel müdürü, ilgili makamlara teslim etti. Biz herhangi bir yasal müeyyide ile karşılaşmadık.

Değerli izleyiciler,

İnşaat sektörü en riskli iş kollarından birisidir. Azami dikkat, özen ve kurallara uymak kazaları azaltır. Burada çalışan ve çalıştıranlar çok önemlidir.

Keşke zamanımız olsa da daha fazla bu hususlarda sizleri bilgilendirsem.

Kalın sağlıcakla…