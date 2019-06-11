Görme engelli atletlerden 11 madalya - İtalya'da düzenlenen Para Atletizm Grand Prix'sinde milli sporcular, 6 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı



ANKARA (AA) - İtalya'da düzenenlenen Para Atletizm Grand Prix yarışları sona erdi. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Grosseto kentinde düzenlenen organizasyonda milli sporcular 6 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti. Organizasyonda dereceye giren sporcular şöyle: Altın madalya: 200 metre T12 kategorisi: Oğuz Akbulut

200 metre T11 kategorisi: Öznur Alumur 400 metre T12 kategorisi: Oğuz Akbulut 400 metre T11 kategorisi: Öznur Alumur 400 metre T12 kategorisi: Sevda Kılınç Çıkaroğlu 1500 metre T13 kategorisi: Aslı Adalı Gümüş madalya: 200 metre T12 kategorisi: Hakan Cira

1500 metre T11 kategorisi: Havva Elmalı 1500 metre T12 kategorisi: Sevda Kılınç Çıkaroğlu Bronz madalya: 200 metre T12 kategorisi: Sevda Kılınç Çıkaroğlu Disk atma F11 kategorisi: Büşra Nur Tirikli



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