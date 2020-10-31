Görevlendirme yapılan belediye, Varto'nun çehresini değiştirdi

MUŞ (AA) - SABRİ YILDIRIM - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Muş'un Varto Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ederek ilçe halkını yıllardır hasret kaldığı hizmetlerle buluşturdu.

Görevlendirmenin ardından vatandaşların hak ettiği hizmeti alabilmesi için altyapı ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra sosyal belediyecilik çalışmalarına da hız verildi. Belediye, bu hizmetleriyle vatandaşların takdirini kazandı.

Devletin imkanlarını Varto'ya hizmet için kullanan Belediye, ilçenin ekonomik ve sosyal hayatının gelişmesi için huzurlu ve güvenli ortamlar oluşturdu.

- "Yeni yatırımlarla ilçeye değer katacağız"

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve geldikleri andan itibaren ilçede yaşanan yol, kanalizasyon, su gibi önemli projeleri tespit ederek çözümü konusunda çalışma yürüttüklerini belirtti.

İlçenin hak ettiği yere gelmesi için başlattıkları birçok çalışmada sona geldiklerini aktaran Avcı, "Göreve geldikten sonra önce ilçedeki eksiklikleri tespit ettik. Devlet olarak vatandaşları yıllarca mahrum kaldıkları hizmetlerle buluşturarak yaşam kalitelerini yükselmek için çaba gösterdik. Yeni yatırımlarla ilçeye değer katacağız." dedi.

İlçedeki termal su kaynaklarının değerlendirilmesi için çalışma başlattıklarını ifade eden Avcı, şunları kaydetti:

"Sondaj faaliyetinden sonra Varto'ya sıcak su termali kazandıracağız. Bu vesileyle burada termal seracılık gelişebilir. Belki termal sudan elektrik üretimi ve oteller yapılır. Termal çalışmalarını çok önemsiyoruz. Varto için büyük bir yatırım olacak. Bu doğal kaynağın ilçemize ekonomik, sosyal ve ticari anlamda büyük katkıları olacak. Dolayısıyla bir enerji harcanmadan Varto'ya katkı sağlayacağız. Bunun yanında ilçemizin en büyük sıkıntısı da otobüs terminalinin olmamasıydı. Bu ihtiyacı görecek otobüs terminali yapıyoruz."

- "Varto daha yaşanabilir bir yer olacak"

Parke taşı döşenmesi ile sıcak asfalt çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirten Avcı, asfalt yolu olmayan yerleri asfaltla buluşturduklarını, bu çalışmaların devam ettiğini anlattı.

Gelecek sezonda da aynı heyecanla çalışmalarını yürüteceklerini vurgulayan Avcı, şöyle devam etti:

"Bunun yanında sağlık çalışanlarımızın, askerimizin, polisimizin, memurlarımızın ve vatandaşlarımızın aileleriyle piknik yapabilecekleri alan olsun istedik. Yaklaşık 30 dönümlük arazide güzel bir piknik alanı yapacağız. İçinde büyük bir oyun parkı olacak. İlçemizi güzel bir kent meydanına kavuşturmak için 8 dönümlük alanda çok büyük bir meydan projemiz var. Ticaretin gelişmesine katkı sağlayacak, insanların nefes alacağı ikinci bir alan oluşturmayı hedefliyoruz. 30 milyon liralık yatırımla bu projeleri hayata geçirdiğimizde Varto daha yaşanabilir, sosyal alanların olduğu, insanların huzur içerisinde yaşadığı bir yer olacak."

Avcı, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla ilçenin huzur ve güven ortamına kavuştuğunu ifade ederek, "Huzur ortamı devam ederken daha önce 50-60 iken bu yıl 800 konut yapıldı. Bu da şunu gösteriyor, insanlar huzurlu olduğunda yatırım yapıyor, memleketine dönmek istiyor. Burada birtakım iş kollarında faaliyet göstermek istiyor. Bizim desteklerimizle iş sahaları açılıyor." şeklinde konuştu.