  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Bakan Soylu’dan şehit bekçi Koşal için mesaj
KPSS sonuçları açıklandı
Foça'da orman yangını
Dünya Görevini yeni tamamlamış 100 İsrail askeri, Yahudi yerleşimci şiddetinin durdurulmasını istedi
Dünya

Görevini yeni tamamlamış 100 İsrail askeri, Yahudi yerleşimci şiddetinin durdurulmasını istedi

İşgal altındaki Batı Şeria'da görev yapmış yaklaşık 100 İsrail askeri, Savunma Bakanı Benny Gantz ve İç Güvenlik Bakanı Omer Bar Lev'den Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik uyguladığı şiddeti durdurmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2021-07-14 09:06:00 -
Görevini yeni tamamlamış 100 İsrail askeri, Yahudi yerleşimci şiddetinin durdurulmasını istedi

İsrail Ordu Radyosu'nda yer alan habere göre, askerlik hizmetini yeni tamamlamış yaklaşık 100 İsrail askeri, Batı Şeria'da görevleri sırasında yaşadıkları ile ilgili Savunma Bakanı Gantz ve İç Güvenlik Bakanı Lev'e mektup gönderdi.

Mektupta imzası bulunan eski askerler, Yahudi yerleşimci şiddetine karşı koyma sorumluluğunun Gantz ve Lev'e ait olduğunu belirterek "yerleşimci şiddeti olgusuna karşı" harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

İsrail devletinin yıllardır zımni desteğiyle Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik uyguladığı şiddetin arttığı kaydedilen mektupta, "Orada görev yapan biziz ve sahada o şiddetin nasıl olduğunu bizzat gördük. " ifadeleri kullanıldı.

Mektupta, geçen yıl yerleşimci şiddeti olgusunun "özel mülke zarar verme, taş atma, Filistinlilere yönelik fiziksel şiddet ve aktivistlere ve (İsrail) güvenlik güçlerine saldırı" şeklinde tezahür ettiği ve yoğunlaştığı ifade edildi.

Eski askerler mektuplarını şöyle tamamladı: "Onları (Yahudi yerleşimcileri) savunmak için gönderilen biziz, ama onlara karşı koyacak araçlarımız yoktu."

İsrail’in Maariv gazetesinin haberine göre de, söz konusu mektupta imzası olan görevini yeni tamamlamış İsrail askerleri mektubu gönderdikten sonra yaptıkları basın açıklamasında, İsrail Savunma Bakanlığı verilerine göre 2020'de Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimciler tarafından uygulanan 42'si İsrail polisi ve askerlerine yönelik olmak üzere 370 şiddet olayının rapor edildiğini belirttikleri kaydedildi.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay