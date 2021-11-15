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Gündem Görevi kötüye kullanma operasyonu: 33 gözaltı kararı!
Gündem

Görevi kötüye kullanma operasyonu: 33 gözaltı kararı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, rüşvet ihbarı üzerine yürütülen soruşturma kapsamında 33 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 09:25:00 -
Görevi kötüye kullanma operasyonu: 33 gözaltı kararı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Ankara Barosuna kayıtlı avukatlar, avukat stajyeri, avukat katibi ile suçtan zarar gören diğer kişilerin müracaat ve şikayetlerinde, icra takip dosyalarında haciz ve muhafaza işlemleri sırasında icra memuru tarafından rüşvet istenip alındığının ihbar ve iddiası üzerine, 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanununun 135, 140 maddeleri uyarınca şüphelilerin telekomünikasyon yoluyla iletişimlerinin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması, teknik takip, ses ve görüntülerin kayda alınması işlemleri muvacehesinde rüşvet almak ve rüşvet vermek, rüşvet suçuna aracılık etmek, nüfuz ticareti, yedieminlik görevini suistimal, görevi kötüye kullanmak suçlarından haklarında soruşturma yürütülen kamu görevlileri ve sivil şahıslar olmak üzere toplam 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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