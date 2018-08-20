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Görevi bugün devraldı! Yeni dönem başkanı Türkiye

Türkiye, 14 Eylül'e kadar sürecek olan Silahsızlanma Konferansı'nın altıncı "Dönem Başkanı" oldu.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 18:19
Görevi bugün devraldı! Yeni dönem başkanı Türkiye

 Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde devam eden Silahsızlanma Konferansının dönem başkanlığını bugün devraldı.

14 Eylül'e kadar devam edecek Silahsızlanma Konferansının 2018 yılı çalışmaları çerçevesinde altıncı ve son "Dönem Başkanı" sıfatıyla Türkiye, Konferansın yıllık raporunun hazırlanmasından ve onaylanmasından da sorumlu olacak.

Türkiye'nin dönem başkanlığında Silahsızlanma Konferansını yoğun bir gündem bekliyor. Sene başında kurulan beş ayrı alt çalışma grubuyla Konferansta "özlü çalışmalara" tekrardan başlanabilmesi hedefi doğrultusunda üye ülkeler yoğun çabalar sarf etmişti.

Söz konusu alt çalışma gruplarının toplantılarını 24 Ağustos’a kadar tamamlamaları ve kendi raporlarını Konferansa sunmaları gerekiyor.

Çok taraflı silahsızlanma ve silahların kontrolü çalışmalarının gerçekleştirilebilmesi amacıyla BM Genel Kurulu Birinci Silahsızlanma Özel Oturumu kararıyla yegane çok taraflı silahsızlanma müzakere forumu olarak 1978 yılında kurulan Silahsızlanma Konferansının 65 üyesi bulunuyor. Tüm nükleer silah sahibi ülkeler Konferansın üyesi konumunda.

EN SON 2008 YILINDA ÜSTLENMİŞTİ

Türkiye, Konferansın Dönem Başkanlığını en son 2008 yılında üstlenmişti.

Konferansın yılda 24 hafta süren oturumlarında silahsızlanma konuları müzakere ediliyor. Üyelerin alfabetik sırayla dönüşümlü başkanlık ettiği toplantılarda her üye oturumların 4 haftasına başkanlık yapıyor.

Silahsızlanma Konferansında, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (1968), Biyolojik (1972) ve Kimyasal (1993) Silahlar Sözleşmeleri ve Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Antlaşması (1996) gibi bugün silahsızlanma ve silahların kontrolü alanlarında temel belgeler olarak kabul edilen düzenlemeler müzakere edildi.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 18:19
  1. Türkiye
  2. BM
  3. Birleşmiş Milletler

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