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Görevi başında kalp krizi geçirip ölen polis memuru, törenle uğurlandı

Erzurum'da görevi başındayken geçirdiği kalp krizi sonucunda hayata veda eden polis memuru Yusuf Ersamut, törenle son yolculuğuna uğurlandı.

30 Eylül 2018 Pazar 17:02
Görevi başında kalp krizi geçirip ölen polis memuru, törenle uğurlandı

Erzurum'da, görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren polis memuru Yusuf Ersamut için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Teröne polis memurunun eşi Yurdagül, kızı Selcan ve oğlu Mehmet Furkan Ersamut'un yanı sıra yakınları, meslektaşları, protokol üyeleri ve askerler katıldı.

Yusuf Ersamut'un eşi ve çocukları, tören boyu gözyaşlarını tutamadı. İl Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törenin ardından Ersamut'un Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşları ve Emniyet Müdürü Mehmet Aslan tarafından bir süre omuzlarda taşındıktan sonra cenaze aracına konuldu. Kara yoluyla Erzurum Havalimanı'na götürülen Yusuf Ersamut'un cenazesi, yarın ikindi vakti toprağa verilmek üzere ailesinin isteğiyle uçakla Antalya'ya götürüldü.

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 17:02
  1. Erzurum
  2. Antalya
  3. Polis memuru Yusuf Ersamut
  4. Görevi başında kalp krizi geçirdi
  5. Görevi sırasında öldü
  6. törenle uğurlandı

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