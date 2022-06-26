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Aktüel Göreve giden itfaiye aracı devrildi! 3 personel yaralı
Aktüel

Göreve giden itfaiye aracı devrildi! 3 personel yaralı

İzmir'de, yangına müdahaleye giderken devrilen itfaiye aracındaki 3 personel yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-26 22:33:00 -
Göreve giden itfaiye aracı devrildi! 3 personel yaralı

İzmir'in Menemen ilçesinde, yangına müdahaleye giderken devrilen itfaiye aracındaki 3 personel yaralandı.

Seyrek Mahallesi'nde çıkan yangına müdahaleye giden İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı 35 FN 089 plakalı itfaiye aracı, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan 3 üç itfaiyeci ambulanslarla İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yaralıların durumlarının iyi olduğunu belirterek, "Ekip arkadaşlarıma ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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