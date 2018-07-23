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Göreve başlayan Bakan Hulusi Akar mesaj yayımladı

Milli Savunma Bakanı Akar, FETÖ başta olmak üzere PKK, KCK, PYD, YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadelenin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aralıksız devam edeceğini bildirdi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 21:38
Göreve başlayan Bakan Hulusi Akar mesaj yayımladı

Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre  Akar, göreve başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akar, "Değerli silah ve mesai arkadaşlarım" ifadeleriyle başladığı  mesajında, 10 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Milli Savunma  Bakanı olarak görevine başladığını hatırlattı.

Tarihi bir dönemde üstlendiği bu görevi icra edecek olmanın onur ve  heyecanını yaşadığını ifade eden Akar, şunları kaydetti:

"Gerek küresel gerek bölgesel düzeyde siyasi, askeri ve ekonomik  alanda önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde, kilit bir jeostratejik konuma  sahip olan ülkemizin güvenlik ve savunma alanında geleceğini inşa etmek için  bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hep birlikte gece-gündüz demeden artan  bir azim ve gayretle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Çağımızda güvenlik ortamını terörizm, siber saldırılar ve artan kitle  imha silahları gibi unsurlar doğrudan, yasa dışı göç, enerji güvenliği ve iklim  değişikliği gibi unsurlar da dolaylı olarak şekillendirmektedir. Bu nedenle,  bugünün ve yakın geleceğin tehditleri, hızla değişen, karmaşık, öngörülmesi güç  'hibrit' bir yapıya dönüşmektedir. Güvenlik ortamını hızlı ve sürekli bir  değişime zorlayan bu risk ve tehditler, bizlere kurum içinde ve kurumlarımız  arasında sıkı bir koordinasyon ve iş birliği-dayanışma içinde çalışmayı zorunlu  kılmaktadır."

Görevini, anayasa çerçevesinde ve yasalar doğrultusunda şeffaf bir  şekilde ciddiyet ve samimiyetle, proje esaslı olarak yerine getirmeye  çalışacağını vurgulayan Akar, şöyle devam etti:

"Bu faaliyetlerimizin icrasında 'ihtiyaçlarımızın sonsuz fakat  kaynaklarımızın sınırlı olduğu' bilinciyle israf ve gösterişten uzak, direkt  maksat diyerek hedefimize, yani sonuca odaklanacağız. Çalışmalarımızda hedefimiz,  kendisine verilen görevleri büyük bir başarı ve fedakarlıkla yerine getiren ve  her yönüyle milli bir ordu olan ve asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı  Kuvvetlerinin etkinliğinin, caydırıcılığının ve saygınlığının artırılması  olacaktır.

Devletin bütün kurum ve kuruluşlarıyla birlikte Türk Silahlı  Kuvvetlerine de sızarak ülkemize, milletimize ve demokrasimize kasteden FETÖ  başta olmak üzere PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadelemiz  bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aralıksız devam edecektir. Kurum ve  kuruluşlarımız, FETÖ’nün hain mensuplarından temizlendikçe gücümüzün her geçen  gün daha da arttığı görülmektedir, görülecektir.

Milli Savunma Stratejisi ışığında, terörle mücadele başta olmak üzere  her türlü risk, tehdit ve tehlikeye karşı ülkemizin bütünlük ve güvenliğini, asil  milletimizin egemenlik ve bağımsızlığını sağlamaya yönelik tüm görevlerin  icrasında yasalarla tanınan her türlü imkan ve yetki, muhakemeye dayalı cesaretle  yerinde ve zamanında kullanılacaktır."

Akar, Türkiye'nin yürüttüğü yurt içi ve yurt dışı çalışmalara  değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Ülke içinde ve dışında başarıyla yürüttüğümüz terörle mücadele  harekatlarının yanı sıra NATO, BM, AB ve AGİT görevleri ile ikili ilişkiler  kapsamında Afganistan'dan Kosova'ya, Bosna Hersek'ten Katar'a, Lübnan'dan,  Somali'ye ve Aden Körfezi'ne uzanan geniş bir coğrafyada üstlendiğimiz tarihi  sorumluluğu; geçmişimize, milli ve manevi değerlerimize yaraşır şekilde ülkemizin  hak ve menfaatlerini koruyarak yerine getirmeye devam edeceğiz. Yedi iklim, üç  kıtada at koşturan barışı, istikrarı, güvenliği sağlayan atalarımızdan bizlere  miras kalan milli, manevi ve mesleki değerlerimizden aldığımız güç ile milli ve  yerli savunma sanayimizin de desteğiyle aziz milletimize hizmet etmeyi  sürdürürken, daha güçlü bir Türkiye ve daha güçlü bir ordu olma yolunda  kararlılık ve fedakarlıkla, bir ve beraber olarak başarıya ulaşacağımıza  inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal  Atatürk ve silah arkadaşlarını, bayraklaşan vatan toprakları için canlarını feda  eden aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi ve tüm  mensuplarımızı bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan kahraman  gazilerimize, şehitlerimizin ve gazilerimizin değerli aile fertlerine saygı ve  şükranlarımı sunuyorum. Bakanlığımızın ve Silahlı Kuvvetlerimizin her kademesinde  fedakarlık, feragat ve cesaretle görev yapan silah ve mesai arkadaşlarıma,  bugünkü üstün seviyeye gelmemizde emeği geçen tüm mensuplarımıza aileleriyle  birlikte sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum."

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 21:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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