Görevden alınan Yavuz Ağıralioğlu'ndan olay sözler!

İyi Parti'de geçtiğimiz hafta Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında gerçekleştirilen Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısında, Başkanlık Divanı'nda değişikliğe gidildi.

Birçok ismin partinin A takımından uzaklaştırıldığı görev değişiminde birçok parti organı ise doğrudan Akşener'e bağlandı.

Alınan kararlar seçim hazırlığı ve partide CHP ve HDP'ye yönelik çatlak seslerin kısılması olarak değerlendirildi.

Görevden alınan en dikkat çekici isim ise partinin milliyetçi tabanının en belirgin temsilcisi ve PKK-HDP birlikteliğine en sert tepkiyi gösteren İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu oldu.

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran bu gelişmeden sonra Ağıralioğlu sessizliğini bozdu.

"Benim gibi birine bu şekilde görev değişikliği yaptırılmaz"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İyi Partili vekil, karardan habersiz olduğunu ve herkesle birlikte öğrendiğini belirterek bunun çok rencide edici olduğunu söyledi.

Kendisinin partinin siyasi koordinatlarında yapılması gerekenleri diskura çevirebilecek bir yol arkadaşı olduğunu, geçimsiz olmadığını belirten Ağıralioğlu, "Benim gibi birine bu şekilde görev değişikliği yaptırılmaz. En rencide edici olan kısmı, benim ve sizin aynı anda öğrenmemizdi. Ben dört senedir Akşener'in yol arkadaşı ve kurmayıyım.

Hiçbir gerekçe yok. Bu sadece şimdi olmuyor. Grup başkanvekilliğimden alındığımı da, açıklandığı zaman öğrendim. Parti sözcülüğünden alındığımı televizyondan öğrendim. Bu hep böyle." diye konuştu.

"FETÖ'cüler zil takıp oynuyor"

Gazateci İsmail Saymaz'a konuşan Ağıralioğlu, "Bunlar siyasi karardır. Sonuçlarını, sevinenler ve üzülenlerden takip edersiniz. Sevinenlere ve üzülenlere 3-4 gündür bakıyorum. FETÖ'cüler zil takıp oynuyor. PKK'lılar ve HDP'liler sevinmiş. İyi Parti'yi "HDP'yi dert etmeyin, mühim olan Erdoğan'ın gitmesi" zeminine çekmek isteyen herkes davul zurna çalıyor." dedi.