Görevden alınan HDP'li başkan İngilizce videoyla sahiplerinden yardım istedi

İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla, terörle ilişkileri tespit edilen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan görevden alındı.

Sahiplerine koştu

Belediyenin kaynaklarını hizmet için değil terörü finanse etmek için kullanan başkanlardan biri olan Selçuk Mızraklı, İngilizce bir video yayınlayıp batıdaki sahiplerinden yardım istedi! Terör örgütü PKK'ya olan desteğini görmezden gelen Mızraklı, yayınladığı videoda mağdur edebiyatı yaparak "uluslararası kamuoyunu harekete geçmeye" davet etti!

Adaylık talimatını Kandil'den aldı

Tespit edilen terör bağlantıları sebebiyle görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı'ya "Aday olacaksın" talimatını bizzat terör örgütü PKK'nın elebaşılarından Sabri Ok'un verdiği öğrenildi.

Belediyeyi PKK kampına çevirmişti

Görevden alınan Selçuk Mızraklı 4 ayda belediyeyi PKK karargahına çevirdi. PKK'nın elebaşlarından Muzaffer Ayata'nın yakını 'başkan danışmanı', Sabri Ok'un yeğeni Selda Baran da Kadın ve Aile Daire Başkanı olarak atandı. Kayyumun terör bağlantıları nedeniyle iş akitlerini feshettiği 248 kişi de işe alındı.

Ahmet Türk de ilk fırsatta sahiplerine koştu

Tıpkı Selçuk Mızraklı gibi Ahmet Türk de, İsviçre ve Norveç'in Başkonsolosları ile bir araya geldi. Türk, daha sonra Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile de toplantı yaptı ancak detaylar basın ile paylaşılmadı. HDP'nin sokak çağrısı ve Ahmet Türk'ün İsviçre ve Norveç Başkonsolosları ile birlikte Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu üyeleri ile görüşmesi talimatların nereden alındığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: Takvim