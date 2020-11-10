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Gündem Görevden af talebi nedir, ne anlama geliyor?
Gündem

Görevden af talebi nedir, ne anlama geliyor?

Berat Albayrak'ın istifa haberleri üzerine konuyla alakalı İletişim Başkanlığından açıklama yapıldı. İletişim Başkanlığı’nın yaptığı açıklamada Albayrak'ın af talebinin kabul edildiği bildirildi. Bunun üzerine "Görevden af talebi nedir?" sorusunun yanıtı merak edilenler arasında yer aldı. Peki, Görevden af talebi nedir, ne anlama geliyor?

Yeniakit Publisher
2020-11-10 22:55:00 -
Görevden af talebi nedir, ne anlama geliyor?

İletişim Başkanlığı, Berat Albayrak hakkında çıkan istifa haberiyle ilgili resmi açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Albayrak'ın af talebinin kabul edildiği bildirildi. Bunun üzerine "Görevden af talebi nedir?" sorusunun yanıtı merak edilenler arasında yer aldı. Peki, Görevden af talebi nedir, ne anlama geliyor?

Görevden af talebi nedir?

TDK sözlüğüne göre af: Bir suçu, bir kusuru veya bir hatayı bağışlama anlamında kullanılmaktadır. Af kelimesinin ikinci kullanımı ise görevden çıkarılma anlamına gelir. Görevden af talebi de görevin sona ermesi ve bitmesi anlamına gelmektedir.

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