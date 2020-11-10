İletişim Başkanlığı, Berat Albayrak hakkında çıkan istifa haberiyle ilgili resmi açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Albayrak'ın af talebinin kabul edildiği bildirildi. Bunun üzerine "Görevden af talebi nedir?" sorusunun yanıtı merak edilenler arasında yer aldı. Peki, Görevden af talebi nedir, ne anlama geliyor?

Görevden af talebi nedir?

TDK sözlüğüne göre af: Bir suçu, bir kusuru veya bir hatayı bağışlama anlamında kullanılmaktadır. Af kelimesinin ikinci kullanımı ise görevden çıkarılma anlamına gelir. Görevden af talebi de görevin sona ermesi ve bitmesi anlamına gelmektedir.