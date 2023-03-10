  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Asıl hasta bunlar! Riskli olan hastanenin taşınmasına da karşı çıktılar!

24 saatte değil 1 dakikada bile masa toplatılır! Ülkücülüğünden ‘ü’ kaldıysa çık açıkla Yaşar

Bu ne biçim Nurcu Allah aşkına! Pespayeliğinize bari Said Nursi'yi âlet etmeyin

Diktatör Kemal Muhalif gazetecilere nefes aldırmıyor Yılmaz Özdil Sözcü'den ayrılmak zorunda kaldı! Basın Özgürlükçülerinden ses yok

İslam Memiş altını olan olmayan herkesi uyardı: Hemen bunu yapın

Habertürk safını belli etti! Habertürk şimdi de TOGG'u hedef aldı

Daha şimdiden başladı! Aslı Baykal’dan ‘anlayana’ Kılıçdaroğlu ikazı

Saadet Partisi nereden nereye! Erbakan Hoca'nın Saadet Partisi 'Mücahid' kavramını böyle eğip büktü.

UEFA'da istediğimizi yapamadık.. Hesaplar altüst... Peki şimdi ne olacak?

Sevindiren haber! Yargıtay'dan sıfır araç kararı
Medya Görev muhalefeti memnun etmek mi? Yılmaz kovuldu TGC zırvaladı
Medya

Görev muhalefeti memnun etmek mi? Yılmaz kovuldu TGC zırvaladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i CHP'ye karşı savunduğu için Sözcü TV'den kovulan Yılmaz Özdil hakkında tek bir kelime etmeyip üç maymunu oynayan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, RTÜK'e tepki gösterip basının görevinin hükümeti memnun etmek olmadığı yönünde zırva dolu ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-10 16:08:00 -
Görev muhalefeti memnun etmek mi? Yılmaz kovuldu TGC zırvaladı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK), Flash Haber’e yüzde 3 para, 3 kez program durdurma ve HaberTürk’e ise yüzde 3 para cezası vermesine tepki gösterdi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yurttaşların seçime giderken bilgilenmesi ve tercihlerini yapabilmesi için habere özgürce erişimi olmalıdır. Gazetecilerin görevi, haberleriyle iktidarı memnun etmek değildir. RTÜK kamusal meselelerin tartışılmasını para ve yayın durdurma cezalarıyla engellemeye çalışmaktadır."

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Yılmaz Özdil, "Akşener masadan kalkmadı itildi" demişti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i CHP'ye karşı savunan Özdil'in bu sözleri muhalefeti fena halde rahatsız etti.

Özdil sözleri nedeniyle Sözcü TV'den kovuldu. Basının görevinin hükümeti memnun etmek olmadığını belirten TGC ise yaşanan bu olay karşısında üç maymunu oynadı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23