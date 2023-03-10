Görev muhalefeti memnun etmek mi? Yılmaz kovuldu TGC zırvaladı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK), Flash Haber’e yüzde 3 para, 3 kez program durdurma ve HaberTürk’e ise yüzde 3 para cezası vermesine tepki gösterdi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yurttaşların seçime giderken bilgilenmesi ve tercihlerini yapabilmesi için habere özgürce erişimi olmalıdır. Gazetecilerin görevi, haberleriyle iktidarı memnun etmek değildir. RTÜK kamusal meselelerin tartışılmasını para ve yayın durdurma cezalarıyla engellemeye çalışmaktadır."

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Yılmaz Özdil, "Akşener masadan kalkmadı itildi" demişti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i CHP'ye karşı savunan Özdil'in bu sözleri muhalefeti fena halde rahatsız etti.

Özdil sözleri nedeniyle Sözcü TV'den kovuldu. Basının görevinin hükümeti memnun etmek olmadığını belirten TGC ise yaşanan bu olay karşısında üç maymunu oynadı.

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