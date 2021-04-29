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Gündem Görev belgesi formu indir! Çalışanlar görev belgesin formu nasıl dolduracak? E devlet görev belgesi doldur
Gündem

Görev belgesi formu indir! Çalışanlar görev belgesin formu nasıl dolduracak? E devlet görev belgesi doldur

İçişleri Bakanlğııdan sona dakika tam kapanmadan muaf olanlar için görev belgesi uyarısı geldi. 17 gün sürecek kesintisiz sokağa çıkma yasağından muaf olan çalışanlar, görev belgesi formunu indirim doldurmak zorunda. Peki İçişleri Bakanlığı görev belgesi nereden indirilir? Çalışanlar görev belgesin formu nasıl dolduracak? Görev belgesi formu nereden indirilir? Görev belgesini kimler alacak? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 14:33:00 -
Görev belgesi formu indir! Çalışanlar görev belgesin formu nasıl dolduracak? E devlet görev belgesi doldur

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Görev Belgesi Düzenlenmesi" konulu genelge gönderdi. 29 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren muafiyetler kapsamında bulunan iş yeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan kişiler e-Devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden ‘görev belgesi’ başvurusunda bulunacak. 

İçişleri Bakanlığı genelgesinde daha önceki kısıtlama dönemlerinde olduğu gibi tam kapanma döneminde de temel önceliği üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması olan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında bahse konu sektörlerde çalışanlara yönelik sokağa çıkma muafiyeti getirildiği hatırlatıldı.

Genelgede, salgınla mücadele sürecinde; muafiyetlerin suiistimal edilmemesi, hastalığın yayılımı ve başta sağlık çalışanları olmak üzere toplumsal yükün artmaması açısından son derece önemli olduğu belirtilerek, üretim, imalat, tedarik ve lojistik sektörleri başta olmak üzere daha önce genelgelerle muafiyet tanınan işyerlerinde çalışan görevliler için bu işyerlerinin yetkililerince tüm belgelerin geçerliliğin 2 Mayıs 2021 Pazar günü saat 24.00'de sona ereceği ifade edildi. Genelge görev belgeleri ile ilgili şu bilgilere yer verildi:

Görev belgesini kimler alacak?

29 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren muafiyetler kapsamında bulunan işyeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan kişilerin, e-devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden "görev belgesi" başvurusunda bulunacak. Görev belgesi başvurusunda bulunan kişilerin sosyal güvenlik numarasına göre halen çalışmakta olduğu işyeri sicil numarası belirlenecek ve iş yerinin faaliyet alanına göre muafiyet kapsamında kalıp kalmadığı kontrol edilecek. İlgili Bakanlıklarla sağlanan entegrasyonlar sayesinde anlık ve otomatik olarak yapılacak bu sorgulamalar sonucunda bildirim ile aranan şartlar arasında uyumluluğun tespiti halinde sistem üzerinden otomatik olarak görev belgesi düzenlenecek.

Çalışanlar görev belgesin formu

görev belgesi formugörev belgesi formu

Görev izin belgesi için tıklayın

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