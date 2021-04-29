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Gündem Görev belgesi başvurusu nasıl yapılır? İçişleri Bakanlığı görev belgesi nereden alınır?
Gündem

Görev belgesi başvurusu nasıl yapılır? İçişleri Bakanlığı görev belgesi nereden alınır?

Tam kapanma bu şam saat 19:00’da başlıyor. Tam kapanma günlerinde çalıcaklar için görev belgesi başvurusu yapmak zorunda. Tam kapanmadan muaf olacak iş yeri, fabrika/imalathane çalışanları, görev belgesi" başvurusu yapabilecekler. Peki görev belgesi nereden alınır? Görev belgesi başvurusu nasıl yapılır? İçişleri Bakanlığı görev belgesi kimler alacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-29 13:59:00 - 2021-04-29 14:16:25
Görev belgesi başvurusu nasıl yapılır? İçişleri Bakanlığı görev belgesi nereden alınır?

İçişleri Bakanlığınca valiliklere "Görev Belgesi Düzenleme" konulu genelge gönderildi. Muafiyet kapsamındaki iş yeri, fabrika/imalathane çalışanları, İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemi üzerinden "görev belgesi" başvurusu yapabilecek.

Muafiyet kapsamındaki iş yeri, fabrika/imalathane çalışanları, İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemi üzerinden "görev belgesi" başvurusu yapabilecek. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan iş yerlerindeki personelin görev belgesini yanında bulundurması ve denetimlerde ibraz etmesi zorunlu olacak. Cenaze izni için elektronik ortamda "Ölüm Belgesi" yüklenmesi zorunlu olmayacak. Bilginin doğruluğu, bakanlıklar arası sistem üzerinden teyit edilecek.

29 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren muafiyetler kapsamında bulunan işyeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan kişilerin, e-devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden "görev belgesi" başvurusunda bulunacak. Görev belgesi başvurusunda bulunan kişilerin sosyal güvenlik numarasına göre halen çalışmakta olduğu işyeri sicil numarası belirlenecek ve iş yerinin faaliyet alanına göre muafiyet kapsamında kalıp kalmadığı kontrol edilecek.

 

 

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