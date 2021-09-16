Görev başarıyla tamamlandı!

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06 Temmuz 2021’de NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği” görevi kapsamında Polonya’nın Malbork Hava Üssü’nde görev yapan 4 adet F-16 uçağı ve personelimiz görevlerini başarıyla tamamlayarak yurda döndü. Konuyla alakalı Milli Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, “Hava Kuvvetlerimize ait 4 adet F-16 uçağı ve personelimiz; “NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği” görevi kapsamında Polonya’nın Malbork Hava Üssü’ndeki görevlerini başarıyla tamamladı. 06 Temmuz 2021’de göreve başlayan uçaklarımız 15 Eylül’de 6'ncı Ana Jet Üs K.lığına döndü. Uçaklarımız görev boyunca alarm reaksiyon görevlerinin yanı sıra Polonya ve NATO ile müşterek eğitimler icra etti. Böylesine önemli bir görevi başarıyla icra eden uçucu, uçak bakım ve yer destek personelimizi kutluyoruz” ifadeleri kullanıldı.