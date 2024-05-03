Görenleri şaşkınlığını gizleyemiyor! Köfteci Ekrem değil Köfteci Remzi
Manisa'da köfteci Remzi Akın'ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na olan benzerliği sosyal medyada gündem oldu. Paylaşılan videoya kısa sürede çok sayıda yorum yapıldı.
Manisa'da köfteci Remzi Akın'ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na olan benzerliği sosyal medyada gündem oldu. Paylaşılan videoya kısa sürede çok sayıda yorum yapıldı.
Türkiye yerel seçimleri arkasında bıraktı.
Sandıktan çıkan sonuca göre mevcut İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu görevine devam etti.
Seçimlerin ardından siyasetin gündemi biraz olsun hafifledi.
İmamoğlu'na benzeyen köfteci...
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Son olarak sosyal medyada paylaşılan bir video, 'İmamoğlu yeniden köfteciliğe mi döndü?' dedirtti.
Manisa'da hizmet veren bir köfteci Remzi Akın, Ekrem İmamoğlu'na benzerliğiyle dikkat çekti.
Müşterisi paylaştı: Sosyal medyada gündem oldu
Akın, bir müşterisinin sosyal medyasında “Manisa’da Ekrem başkanın ellerinden köfte yedim. ” ifadesiyle paylaştığı fotoğrafla bir anda sosyal medyada gündem oldu.
Benzerliğiyle şaşırtan Remzi Akın’ın fotoğrafına sosyal medyadan yorum ve beğeni yağdı.