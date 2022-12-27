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Ekonomi Görenler yuh çekti! Marketlerin etiket oyunundaki detay şok etti
Ekonomi

Görenler yuh çekti! Marketlerin etiket oyunundaki detay şok etti

Gıda ürünlerine de asgari ücret açıklandıktan sonra zam geldiği ortaya çıktı. Asgari ücret 22 Aralık Perşembe günü açıklandı marketteki etiketlerde hemen 2 gün sonra 24 Aralık’ta değişmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 21:29:00 -
Görenler yuh çekti! Marketlerin etiket oyunundaki detay şok etti

Yeni asgari ücretin duyurulduğu günden bu yana marketlerde önemli bir hareketlilik yaşandı. Temizlik ürünlerinden sonra şimdi de gıda ürünleri zamlı fiyatları ile raflardaki yerini aldı. 22 Aralık’ta asgari ücret açıklandı ve zincir marketler de hemen etiketlerini değiştirmeye başladı. Gıda ürünlerine de asgari ücretten sonra zam geldiği öğrenildi. Asgari ücret açıklandıktan sonra etiketlerdeki ani değişim 'pes' dedirtti.

 

Marketlerdeki ürünlerin fiyatına gelen zamlar durmak bilmiyor. Her gün zamlı etiketlerle eskileri yer değiştiriyor. Asgari ücretin açıklanmasından sonra ilk fiyat artışları temizlik ürünlerindeydi. Sıra şimdi de gıda ürünlerine geldi.

 

Gıda reyonundaki ürünlerin neredeyse hepsinin fiyatı asgari ücret açıklandıktan iki gün sonra zamlandı. Marketlerde etiket tarihi 24 Aralık olan birçok ürüne zam geldiği görüldü. 24 Aralık’ta gıda reyonunda satılan ürünlerin fiyatlarının tek tek değiştiği görüldü. Ürünlerden birinin fiyatı 6 lira 50 kuruşa yükselirken bir diğerinin fiyatı da 5 lira 50 kuruşa yükselmiş.

2 litre zeytinyağının fiyatı da asgari ücret açıklanmadan önce marketlerde 229 lira 50 kuruştu ancak asgari ücret açıklandıktan 2 gün sonra fiyatı değişerek fiyatı 298 lira 90 kuruş oldu. Sadece 2 günde 6 lira 40 kuruş zam geldiği öğrenildi.

 

Bir başka zincir markette de asgari ücretin açıklandığı tarihin öncesinde 19 lira 50 kuruştan satılan bir çikolata asgari ücret açıklandıktan sadece 1 gün sonra 26 lira 50 kuruştan satılmaya başlandı. 7 lira zam gelmiş. ATV Ana Haber’in iddiasına göre bir gece de 500 etiket bile değiştiren marketlerin olduğu belirtildi.

 

Marketlerden alışveriş yapan tüketiciler de bu durumdan şikayetçi olduklarını dile getirerek “Gittiğimizde her seferinde başka başka fiyatlarla karşılaşıyoruz. Hem ambalajlar küçüldü hem de fiyatlar aşırı derecede arttı. İnanılmaz pahalı her şey” ifadelerini kullandı.

 

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Yorumlar

Diyarbakırlı

Buna bu milletin iyi bir ders vermesi lazım... İNSANLARIMIZ HARCAMALARINI MİNİMUMA İNDİRSE BUNLARIN HEPSİ KAMPANYA YAPAR... DEMEDİ DEMEYİN... ZARURİ İHTİYAÇLARI ALIN DADECE....İSRAF ETMEYELİM...
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