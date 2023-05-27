  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

HÜDA Par'dan 'yemin' açıklaması: Yalancılara inanmayınız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya liderleri şimdiden arayarak tebrik etmeye başladı!

Bakan Bilgin'den canlı yayında milyonlarca kişiyi umutlandıran açıklaması! Harekete geçtiler

Depremzedelerde rehavet yok! Sandığa gidiyorlar

Gram altın rakamı için kritik yorum! Fiyatları gören yatırımcıların dili tutuldu: Altın rakamlarında sıcak gelişme!

Türkiye'ye teklif: Türk şirketlere flaş petro kimya tesisi teklifi! Libya ile ikili ticareti hızlandıracak kapıda vize uygulaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş asgari ücret ve EYT açıklaması

28 Mayıs'a ilişkin son anket verilerini paylaştılar!

Alman devinden lastikte çevreci beklenmedik hamle! Araç sahipleri dikkat: Türkiye'nin kapısı çaldılar

'Belediyeleri PKK'nın elinden aldık' diyen Bakan Soylu açıkladı! İşte bu yıl dağa çıkabilen terörist sayısı
Yaşam Görenler telefonlarına sarıldı! Sivas'ta ilginç bir doğa olayı yaşandı
Yaşam

Görenler telefonlarına sarıldı! Sivas'ta ilginç bir doğa olayı yaşandı

Yeniakit Publisher
2023-05-27 10:22:00 -

Sivas'ın Zara ilçesinde yaşanan doğa olayı herkesi şaşırttı.

Sivas’ın Zara ilçesinde iki bulut arasında beliren hortum görenleri hayrete düşürdü.

Zara ilçesinde uzaklığı 17 kilometre olan Tepeköy’de dün öğle saatlerinde sağanak yağmur etkili oldu. Yağmur ile birlikte nadir olarak görülen hortum meydana geldi. İki bulut arasında beliren hortum görenleri hayrete düşürürken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kısa süreliğine oluşan hortumda herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23