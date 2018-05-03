THY - İstanbul
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Görenler tekrar tekrar bakıyor! Salyangozu andıran kaya şaşkına çevirdi

Erzurum'da 1,5 metre uzunluğunda salyangoza benzeyen kaya görenleri hayrete düşürdü. Yerliler kayaya salyangoz fosili olabilir deyip uzmanların araştırmasını istedi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 10:44
Görenler tekrar tekrar bakıyor! Salyangozu andıran kaya şaşkına çevirdi

Erzurum'un Oltu ilçesi Kayaaltı Mahallesi'nde salyangozu andıran kaya, dikkat çekiyor.

SALYANGOZA BENZEYEN KAYA, DİKKAT ÇEKİYOR

Kayaaltı Mahallesi'nde 1 metre 40 santim uzunluğunda ve 90 santim yüksekliğindeki kaya, görenleri şaşkına çeviriyor. İlçede yaşayan Rüştü Toprak'ın yoldan geçerken tesadüfen gördüğü kayayı salyangoza benzettiğini söyledi.

İlgisini çeken kayayı arkadaşlarına da gösterdiğini belirten Toprak, "Cetvelle ölçtüğümüzde taşın 1 metre 40 santim uzunluğunda, 90 santim yüksekliğinde ve 20 santim de kalınlığında olduğunu belirledik.

"SALYANGOZ FOSİLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Bunun bir salyangoz fosili olduğunu düşünüyoruz. Taşın biran evvel uzmanlar tarafından incelenmesini istiyoruz. Define avcıları bunu görürse taşı parçalar veya sağını solunu eşip buraları köstebek yuvasına çevirirler" diye konuştu

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 10:44
  1. Erzurum
  2. Oltu
  3. Salyangoz kaya

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Wikipedia'dan “Türkiye’yi özledik” demagojisi
    1. Wikipedia'dan “Türkiye’yi özledik”..
    2. Yeni görüntüleri ortaya çıktı! Kim bu..
    3. 5 bin memur alacak! İşte detaylar...
    4. Ölümü maruldan oldu!
    5. Kabul edilemez! Akıncı'dan ihanet gibi..
    6. Galatasaray'a kötü haber! İki yıldız..
    7. Teknoloji devinden Erdoğan'a jest!
    8. Kılıçdaroğlu'nun kardeşinden AK..
    9. Rusya'ya dev ihracat kapıda... Tam 20..
    10. Fatih Terim'den Akhisar açıklaması:..
    11. Milli futbolcu Arsenal yolcusu!
    12. 'Şer ittifakı' 301 için uğraşıyor
    13. Savunma sanayinde dev hamle
    14. AK Parti'den 'Erdoğan' için grup kararı
    15. ABD'ye Suriye'de saldırı şoku!
    16. Bankamatik dolandırıcılarının tuzağını..
    17. Beşiktaş Cenk Tosun'u arıyor!
    18. Bomba karikatür! Kılıçdaroğlu, Akşener..
    19. CHP'den Uğur Dündar bombası
    20. Çağlar Söyüncü İngiltere'nin dev..
    Ertuğrul Bey, Halime Hatun'dan sonra evlendi mi? Ertuğrul Gazi'nin kaç eşi vardı?
    Ertuğrul Bey, Halime Hatun'dan sonra evlendi mi? Ertuğrul Gazi'nin kaç eşi vardı?
    Kosovalı Başbakanın gerçek yüzü: Müslüman değiliz, Türkler de...
    Kosovalı Başbakanın gerçek yüzü: Müslüman değiliz, Türkler de...
    Kılıçdaroğlu'ndan Ali Babacan'a adaylık teklifi!
    Kılıçdaroğlu'ndan Ali Babacan'a adaylık teklifi!
    Veriler açıklandı... Avrupa veled-i zina kaynıyor!
    Veriler açıklandı... Avrupa veled-i zina kaynıyor!
    Cumhurbaşkanı başdanışmanından genel af önerisi!
    Cumhurbaşkanı başdanışmanından genel af önerisi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Sınırda hareketlilik! Sınırı geçince Yunanistan göz altına aldı
    Sınırda hareketlilik! Sınırı geçince Yunanistan göz altına aldı
    Çin Devlet Radyosu: CHP'nin adayı Aziz Sancar...
    Çin Devlet Radyosu: CHP'nin adayı Aziz Sancar...