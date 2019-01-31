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Görenler şoke oldu! Hortum sonrası kıyıya vurdular

Geçtiğimiz hafta Antalya'da yaşanan fırtına ve hortumun açtığı yaralar sarılmaya çalışılırken, kıyıya ölü deniz canlılarının vurduğu görüldü.

31 Ocak 2019 Perşembe 15:06
Görenler şoke oldu! Hortum sonrası kıyıya vurdular

Antalya’da geçtiğimiz hafta yaşanan fırtına ve hortum felaketleri sonrası kıyıya ölü caretta caretta, kuş ve balıklar vurdu.

Görenler şoke oldu

Antalya ve ilçelerini vuran hortum felaketinin izleri silinmeye çalışılırken, o günler ve sonrasına ait görüntüler sosyal medya hesaplarından paylaşılmaya devam ediliyor. Son olarak dün Manavgat'ın Çenger Mahallesi yakınındaki sahile vuran onlarca ölü balık, iki caretta caretta ve bazı kuşları görenler şaşkınlığını izleyemedi. Özellikle bir caretta carettanın kabuğundaki parçalanma dikkat çekerken, ölen kuşların da balıkçıl olduğu görüldü.

Ölü hayvanları gören Ceren Gül, her gün geldiği sahilde karşılaştığı manzarayla şoke olduğunu söyledi. Gül, daha önceki fırtınalarda da benzer olaylara rastladığını belirtti.

Hayvanların, şiddetli fırtına ya da çevre ilçelerde çıkan hortum sonrası sahile vurduğu tahmin ediliyor.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 15:06
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  5. ölü balık
  6. Ceren Gül

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