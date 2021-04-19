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Dünya Görenler şoka uğradı! Jet ski ile yol çıktı
Dünya

Görenler şoka uğradı! Jet ski ile yol çıktı

Tayland’da tekerlek taktığı jet ski ile otobanda seyahat eden adam sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 11:33:00 -

Tayland’ın turistik bölgesi Pattaya’da bulunan Jomteil Sahil bölgesinde otobanda jet ski ile seyahat eden 30 yaşındaki Anuluk Klingkaisuklert, görenleri şaşırttı. Jet skiye tekerlek takarak karada da kullanılmasını sağlayan Klingkaisuklert, yolda aracı ile seyahat eden diğer bir sürücü tarafından kaydedildi. Klingkaisuklert, sürücünün kendisini çektiğini görünce ise selam vermeyi ihmal etmedi.

Sosyal medyada viral olan görüntüleri ardından açıklama yapan Klingkaisuklert, “Pattaya’da yaşamak zor. Burada nasıl yaşayacağınızı bilmelisiniz. Çoğu zaman sellerle yüzleşmelisiniz” dedi.

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Yorumlar

HAKKI YILDIRIM

Avrupadan karsi taraf Turkiyeye para gonderdim tabiki doviz olarak ve alicin hesabi kuveytturk 14 gundur para gitmemis.Burdski yabanci bankadan yapilan arastirmada kuveytturk parayi doviz olarak gonderilmesini istemiyormus.Bu nasil yandas banka anlayan varmi?
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