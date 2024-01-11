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Yaşam Görenler şaştı kaldı! Binanın üzerine çıkardılar
Yaşam

Görenler şaştı kaldı! Binanın üzerine çıkardılar

Yeniakit Publisher
2024-01-11 16:51:00 -

Adıyaman'da 6 Şubat depreminde ağır hasar alan 5 katlı binanın üzerine çıkarılan iş makinesi, yıkıma üstten başladı.

6 Şubat meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde Adıyaman’da binlerce bina yıkılırken binlercesi de ağır hasar aldı. Ağır hasarlı binaların yıkımında sona doğru gelirken, Eskisaray Mahallesi'nde uzun zamandır kullanılmayan 5 katlı eski polis merkezi binasının yıkımına başlandı. Ancak diğer yıkımlardan farklı olarak bu kez iş makinası ağır hasarlı binanın üzerine çıkartıldı. Eski Polis Merkezi Binası ve Lojmanı'nın bulunduğu sokağın dar olması ve çevresindeki binaların binanın yıkımında zarar göreceği gerekçesiyle binanın üzerine iş makinası çıkartıldı. Binanın üzerindeki ekskavatör binayı yıkmaya başladı. İş makinesinin binayı üstten yıkmaya başlaması ortaya ilginç görüntüler çıkardı.

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