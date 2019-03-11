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Görenler şaşkına döndü! İsrail'de ilginç seçim reklamı

İsrail'de seçimler yaklaşırken bilboardlara ilginç reklamlar asıldı. Aşırı sağcı liderlerin bir araya geldiği görselde siyasi isimler vatandaşlara orta parmağını gösteriyor. Görselin yazısında ise 'Sana orta parmağını verecek politikacılara oy verme' ifadeleri yer alıyor.

11 Mart 2019 Pazartesi 15:26
Görenler şaşkına döndü! İsrail'de ilginç seçim reklamı

İsrail'de yaklaşan 18 Nisan seçimleri için sokaklara ilginç bir pankart asıldı. Başbakan Benyamin Netanyahu'nun yolsuzluk davalarıyla sarsılan ve aşırı sağcı politikacıların sert söylemleriyle gerginleşen siyasi hava duvarlara asılan ilginç bir reklamla daha da gerildi.

''Sana orta parmağını verecek politikacılara oy verme"

Bu sabah billboardları süsleyen reklamlarda Başbakan Benyamin Netanyahu ve "Filistinli anneler de öldürülmeli" diyen Adalet Bakanı Ayelet Shaked olmak üzere aşırı sağcı politikacılar "orta parmağını" göstererek duruyor. Reklamdaki yazılarda ise "Sana orta parmağını verecek politikacılara oy verme" uyarısı yapılıyor.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 15:26
  1. israil
  2. israil seçim
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