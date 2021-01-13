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Ekonomi Görenler şaşkın! Tanesi 4 liradan satılıyor
Ekonomi

Görenler şaşkın! Tanesi 4 liradan satılıyor

Manavgat ilçesinde Osman Erdoğan isimli üreticinin yetiştirdiği ve tanesi 1 kilogramı geçen dev portakallar görenleri hayrete düşürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 18:46:00 - 2021-01-13 18:47:06
Görenler şaşkın! Tanesi 4 liradan satılıyor

Tanesi 700 gram ile 1.200 gram arasında değişen portakallar, Osman Erdoğan tarafından 3-4 liradan satılıyor. Babasından kalan 7 dönüm portakal bahçesi olduğunu belirtti. Erdoğan, hiçbir ilaç ve kimyasal kullanmadığını söyledi. Geçtiğimiz yıl portakalın kilosunun 50 kuruşlarda olduğunu belirten Erdoğan, bu yıl 3-4 lira arasında alıcı bulduğunu bildirdi.

Manavgat Taşağıl Mahallesi İşkirler mevki'inde bulunan Osman Erdoğan’a ait portakal bahçesindeki portakallar, büyüklükleriyle görenleri şaşkına çeviriyor. Yetiştirdiği portakalları Manavgat’ta Hasan Fehmi Boztepe Caddesi üzerinde bir arkadaşının işyerinin önünde satışa sunan Osman Erdoğan, portakallarının iri olmasının yanında tatlı da olduğunu ve getirdiği portakalların kısa sürede tükendiğini söyledi.

Taşağıl portakalının en iyi portakal olduğuna dikkat çeken Erdoğan, Finike Portakalına da meydan okudu. Erdoğan, “ Bunu rekabet veya başka amaçla söylemiyorum. Aslında en iyi portakal Taşağıl’da yetişmektedir. Gerek büyüklüğü gerekse tadıyla Taşağıl portakalı 1 numaradır. Benim bahçemdeki portakallar 700 gram ile 1.200 gram arasında değişiyor. Pazarda ve manav tezgahında 7-8 TL ye satılırken ben 3.5-4 TL arasında satıyorum” dedi.

Geçtiğimiz yıllarda portakalın 50 kuruşa satıldığını belirten Osman Erdoğan, “Portakal bu yıl dalında 4 liraya kadar alıcı buldu. Portakal üreticisinin ilk kez yüzü güldü. Ben portakallarıma kesinlikle ilaç ve kimyasal türü şeyler kullanmıyorum. Bu yıl su dışında 1 kez zararlılara karşı ilaçlama yaptım. Tamamen doğaldır” dedi.

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