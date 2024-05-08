Görenler şaşırıp kaldı!

Adana’nın Feke ilçesinde arıların yaptığı peteğin kalbi andırması görenlerin dikkatini çekti.

Feke’nin Paşalı köyü Bahçeli Mahallesinde bir dut ağacının bir çok dalına arılar oğul verdi. Oğul veren arıları fark eden Mustafa Özsoy arısı olan komşularına haber verirken bir dalda bulunan arıların görselde kap şekli oluşturması dikkat çekti. Arıları fark eden ve görsel bir şölen oluşturan mahalle sakini Mustafa Özsoy, “Bahçe işleri yaparken arıları fark ettim. Arılar bu mevsimde oğul verir ama kalp şeklinde hiç denk gelmemişti. Arı sahiplerine haber vermiştim arı sahibi gelip arıları kovana aldı. Bende arıları fotoğraflamak istedim” dedi.

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