  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kral Felipe’den İsrail’e tokat gibi karar! Filistin’in yanında durdu, ortalık karıştı

Faturalar cep yakıyor! Rakıyı bırak suyu indir

Fiat'ın sahibinin mal varlıklarına el konulacak

Tam 150 ton! “Çevreci” CHP bakın neler yapmış neler

İşte Mossad’ın şeytani suikast yöntemi! Her an patlayabilirsiniz

Otomobil alıp satacaklar aman dikkat: 27 Eylül'den itibaren zorunlu olacak! İşte 10 soruda Güvenli Ödeme Sistemi

Laikçi baskıya boyun eğildi! Yusuf Ziya Gümüşel Hoca’ya hapis zulmü

Tekgıda-İş’ten Sendika Terörü… Sendikacılar, herkese küfür ve tehdit yağdırdı

Sinan Ateş'i kim öldürdü? Bilirkişi raporu ortaya çıktı

İsrailli işgalciler Lübnan topraklarına da göz koydu! Zaten yapıyorlardı resmi olarak ta duyurdular
Yaşam Görenler şaşırdı kaldı! Ölümden döndü telefonunu bırakamadı
Yaşam

Görenler şaşırdı kaldı! Ölümden döndü telefonunu bırakamadı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:

Antalya'da takla atan otomobilin içerisine sıkışan vatandaşı kurtarmak için ekipler seferber oldu. Bu esnada araç içerisinde sıkışan kişinin elindeki 3 telefonu bırakmaması görenleri şaşırttı.

Antalya'nın Serik ilçesinde yoldan çıkan otomobil bariyerlere çarpıp, refüjde ters döndü. Yaralanan sürücüyü sıkıştığı araçtan itfaiye ekipleri çıkarılırken, elindeki 3 telefonu bırakmaması dikkat çekti.

Kaza, Serik ilçesi Antalya, Alanya D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Abdulbaki Bayındır'ın kullandığı 06 CSH 73 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere çarptı ve çarpmanın etkisiyle araç ters döndü. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaralı sürücüyü sıkıştığı otomobilin içerisinden itfaiye ekipleri tarafından çıkartılırken, Bayındır, sakinliğini koruyarak telefonla araç içerinde vakit geçirdi. Ekipler, yapılan ilk müdahalenin ardından Abdulbaki Bayındır'ı ambulans ile hastaneye sevk etti. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Bu köy termal turizm merkezi olacak
Bu köy termal turizm merkezi olacak

Yaşam

Bu köy termal turizm merkezi olacak

Çobankale’nin sırrı belgesel oldu
Çobankale’nin sırrı belgesel oldu

Kültür - Sanat

Çobankale’nin sırrı belgesel oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23