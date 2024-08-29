Görenler inanamadı! Peygamber devesi böyle su içti

Yozgat Şehirlerarası Otobüs Terminali mevkiinde bulunan öğretmenevinin bahçesinde Ahmet Yıkılmaz isimli bir vatandaşın, çay kaşığı ile Peygamber devesinin su ihtiyacını karşılaması, sosyal medyada en çok izlenen videolar arasında yer aldı. Arkadaşlarıyla sohbet esnasında koluna konan iri cüssesi ve yeşil rengiyle dikkat çeken Peygamber devesinin susadığını fark eden Yıkılmaz, çay kaşığı ile su uzattı. Yıkılmaz’ın uzattığı suyu içen Peygamber devesinin o hallerini, Yıkılmaz’ın arkadaşları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Yıkılmaz su ihtiyacını gideren Peygamber devesini bir süre sonra çalılık alana bıraktı.

Sosyal medya hesabından gülümseten ve yüreklere dokunan görüntüyü paylaşan Yıkılmaz’ın videosu binlerce kişi tarafından izlendi.