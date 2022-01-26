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Yaşam Görenler hayran kaldı
Yaşam

Görenler hayran kaldı

Sivas’ta bir esnaf ve çalışanları tarafından 11 metre uzunluğunda yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından yapılan kardan timsah görenlerin dikkatini çekiyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-26 16:56:00 -
Görenler hayran kaldı

Sivas’ta geçtiğimiz akşam etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kimileri karı eğlenceye çevirirken kimileri de sanata dönüştürdü. Kent merkezi Kardeşler Mahallesinde esnaflık yapan Ebru Karatutan ve çalışanları her yıl yaptıkları geleneği bozmadı. Geçtiğimiz yıl kardan Kangal köpeği yapan Karatutan ve çalışanları bu yılda kardan timsah yaptı. Yaklaşık 11 metre uzunluğundaki kardan timsahın yapımı 6 saat sürdü. İşletmenin önünde dev timsahı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Vatandaşlar anı ölümsüzleştirmeyi de unutmadı.

11 metre uzunluğunda

Kardan timsahı yapan Ebru Karatutan, “Sivas’ta her yıl kar yağışından dolayı böyle figürler yapıyoruz. Uzun zamandır yapıyoruz. Geçen sene Kangal köpeği, koltuk yaptık, bu şekilde de bir timsah yapmaya karar verdik. Yapımı yaklaşık 6 saat sürdü. 6 saatin sonunda güzel tepkiler aldık. Bu bizi çok mutlu etti. 11 metre uzunluğunda. Özellikle komşularımız her yıl buraya geliyorlar kar yağışından sonra nasıl bir şey yaptığımızı merak ediyorlar. Müşterilerimiz çok memnun kaldı. Teşekkür ettiler resim çekindiler. Bunlar bizi de mutlu ediyor tabi’’ dedi.

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