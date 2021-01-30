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Yerel Görenler dönüp bir daha baktı... Üsküdar'da ilginç görüntü
Yerel

Görenler dönüp bir daha baktı... Üsküdar'da ilginç görüntü

İstanbul, Üsküdar'da güvenlik tedbirleri alınmadan bir kamyonette tekne taşınması ilginç görüntülere neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-30 15:42:00 -

Üsküdar, Beylerbeyinde 41 TN 370 plakalı kamyonet sürücüsü kendi canını ve trafikteki diğer vatandaşların hayatını hiçe sayarak tehlikeli bir şekilde tekne taşırken cep telefonun kameralarına takıldı.

Kamyonet, kısıtlama trafiğinde yanından geçen diğer araçtaki sürücüler için ciddi tehlike oluştururken, tekneyi kamyonet üzerine halatla bağlayarak taşıyan sürücü ise halinden memnun olduğu görüldü.

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