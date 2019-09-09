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Göremedikleri Göbeklitepe’yi dinleyerek gezdiler

Şanlıurfa’ya Konya’dan gelen görme engelliler, Göbeklitepe’yi rehberler eşliğinde 12 bin yıllık tarihini dinleyerek ve hayal ederek gezdi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 10:15
Göremedikleri Göbeklitepe’yi dinleyerek gezdiler

Şanlıurfa’ya Konya’dan gelen görme engelliler, Göbeklitepe’yi rehberler eşliğinde 12 bin yıllık tarihini dinleyerek ve hayal ederek gezdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılının “Göbeklitepe Yıllı” ilan edilmesinin ardından kente yerli ve yabancı binlerce turist akın etti. Bölgeye gelerek Göbeklitepe’yi bizzat yerinde gören turistler, tarihi ören yerine hayran kaldıklarını belirtti. Bu kapsamda Konya’dan Şanlıurfa’ya Göbeklitepe’yi gezmek için gelen 44 kişilik görme engelli kafile, göremedikleri tarihi ören yerini rehberlerden dinleyerek gezdi. Göbeklitepe’nin 12 bin yıllık tarihini rehberlerden dinleyen görme engeli vatandaşlar, ören yerini çok beğendiklerini ve tarihi hayal ederek gezdiklerini ifade etti.


Göbeklitepe’yi beraberindeki kafile ile gezen Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şube Başkanı Veli Özalp, “Adıyaman ve Şanlıurfa’ya bir kültür gezisi düzenledik. Dün Nemrut Dağı’nın zirvesinden görme engelliler güneşin batışını hissetti. Bu gün sabah itibarıyla da Şanlıurfa’ya gelerek ilk ziyaret olan Göbeklitepe’yi ziyaret etmiş bulunmaktayız. Arkeolog tarafından anlatılanları dikkatlice dinledik. İnsanlığın ilk alanlarından oluşu bizim son derece dikkatimizi çekti. Görme engellilerin bu tür müze tarzı yerlerde o alanın ne olduğunu anlayabilmesi için birtakım şekillerin maketi yapılırsa, biz dokunarak oranın ne olduğunu anlayabiliriz. Bu tür yerlerin bu konulara dikkat edileceğini umut ediyoruz. Şanlıurfa’ya geldiğimizden de son derece memnunuz. Önemli olan Göbeklitepe’nin tüm dünyaya ve Türkiye’ye tanıtılmasıdır” dedi.


Görme engellilerle Göbeklitepe’yi gezen dernek yetkililerinden Aşır Özcan ise engellilerin Göbeklitepe’yi dokunarak hissetmek istediklerini söyledi. Özcan, “İlimiz geneli yaşayan tüm görme engelli vatandaşlarımızı, evinde kalmış bütün arkadaşlarımızı sokağa çekip sosyal yaşama katma bağlamında bu tür gezileri düzenliyoruz. Bugün de insanlığın sıfır noktasında, dünyanın ortak kültürel mirası olan Göbeklitepe’deyiz. Görme engelli kardeşlerimizi buraya getirdik ki insanların tarihi konusunda bilgi sahibi olsun. Ben dahil olarak arkadaşlarımızla tarihi eserlere dokunarak hissetmek istedik. Maalesef yasak olduğu için dokunamadık. Rehberimizin anlatmasıyla yetindik” diye konuştu.



“Su fiyatları çok yüksek”


Göbeklitepe’de su ücretlerinin yüksek olduğunu belirten görme engelli vatandaşlardan Celalettin Kertel ise suyun yüksek fiyatla satılmasına tepki gösterdi. Kertel, “Önce Adıyaman’ı gezdik daha sonra Şanlıurfa Göbeklitepe’ye geldik. Gayet doğa çok güzel, tarihi yerleri geziyoruz. Fakat tarihi yerlerde bulunan büfelerde bizlere satış yapılan malzemelerin çok pahalı olduğunu gördük. Yani yarım litrelik suyun 3 liraya satıldığını gördük. Acaba buraları belediye başkanları hiç takip etmiyor mu, yarım litre suyun 3 liradan satılması çok yüksek bir fiyat. Belediye başkanlarından rica ediyorum. Lütfen buraları kontrol etsinler, fahiş fiyata satılmasını engellesinler” ifadelerini kullandı.


UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’nde yer alan dünyanın en eski tapınağı olarak bilinen Göbeklitepe’yi 2019 yılının ilk 7 ayında, 2 milyon 700 bin ziyaretçinin gezdiği belirtildi.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 10:15
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