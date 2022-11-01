"Gördüğüm lüzum üzerine..." deyip istifa etmişti! CHP'den flaş 'Baykal' açıklaması

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın kızı, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyeliği görevinde bulunan Prof. Dr. Aslı Baykal, dün CHP'den istifa etmişti. Baykal yaptığı açıklamada "Gördüğüm lüzum üzerine..." demişti.

CHP'den de konuya ilişkin bir açıklama geldi. "Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal CHP'den istifa etti. Bu istifayı nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "İstifa tek taraflı bir müessesedir. Kendisi e-devlet üzerinden istifa etmiştir. Gerekçesinin kendisine sorulması daha uygun olacaktır." yanıtını verdi.