Gördüğü rüyayı anlatınca affetmediler! 15 yılla yargılandı

Rusya’da Ivan Losev adlı bir blog yazarı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy hakkında gördüğü bir rüyayı sosyal medya hesabında paylaştıktan sonra "Rus ordusunu itibarsızlaştırmaktan" para cezasına çarptırıldı.

Rusya'nın Sibirya eyaletinde yer alan Zabaykalski Özerk Bölgesi’ndeki Chita'da kentinde yaşayan 26 yaşındaki Ivan Losev, Instagram hesabının ülkenin Federal Güvenlik Servisi görevlileri tarafından izlendiğinden habersiz olduğunu belirtti.

30 bin ruble ceza aldı

Losev, rüyasında Zelenski’yi gördüğünü paylaşmasının ardından yerel bir mahkeme tarafından Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı muhalefeti çiğneyen bir yasayı ihlal etmekten suçlu bulundu. Losev, ardından 30 bin ruble (yaklaşık 8 bin 830 lira) para cezasına çarptırıldı.

Losev, Eylül ayında Vladimir Putin'in seferberlik emrine atıfta bulunan rüyasının ayrıntılarını şöyle paylaştı:

"Zelenskiy ile yan yana durduk"

"Dün gece, seferber edildiğimi ve eğitim kampına götürüldüğümü gördüm. Aniden Zelenski liderliğindeki AFU (Ukrayna Silahlı Kuvvetleri) savaşçıları içeri girdi, herkesi topladı ve bizi idam mangasına aldı. Zelenski’yi birden yanıma geldi ve ona ‘Ah, Instagram'daki hikayelerini gördüm. Şan olsun Ukrayna'ya! Kahramanlara şükürler olsun!' diye seslendim. Sonra Zelenskiy ile yan yana durduk. Ona, ‘Instagram'ım için seninle bir selfie çekebilir miyim?' diye sordum. O da ‘Tabii ki’ dedi.”

Ivan Losev: 15 yıl hapisle dava açıldı

Diğer taraftan Losev, bir yetkilinin kendisine azami 15 yıl hapis cezası gerektiren suçla itham edildiğini söylediğini belirterek, karşı karşıya kaldığı durumu “aptallık olarak” nitelendirdi.

Öte yandan söz konusu yasa, Kremlin’in özel askeri operasyon olarak tanımladığı Ukrayna’daki savaşı halkın eleştirilmesini önlemek için çıkarıldı.