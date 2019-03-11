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Gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçirdi: Ocağımız battı

Gaziantep'te ip yüklü TIR, henüz belirlenemeyen bir nedenle yandı. Olay sonrası kullanılamaz hale gelen TIR'ın sahibi Ferudun Akcin sinir krizi geçirdi.

11 Mart 2019 Pazartesi 16:33
Gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçirdi: Ocağımız battı

Gaziantep'te seyir halindeyken alev alan iplik yüklü TIR kullanılamaz hale geldi.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nden yüklediği ipliği Şanlıurfa'ya götürmek üzere yola çıkan Ferudun Akcin yönetimindeki 34 DA 1032 plakalı TIR, Sani Konukoğlu Bulvarı'nda henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Çekiciyi dorseden ayırmaya çalıştı ama...

Kısa sürede çekiciyi saran alevlere müdahale eden Akcin, çekiciyi dorseden ayırmaya çalıştı ancak sonuç alamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Tamamen yanan TIR ve içindeki iplikler kullanılamaz hale geldi.

"Ocağımız battı"

Haberi alarak olay yerine gelen şoförün ağabeyi Mehmet Akcin, gözyaşı dökerek, "Kardeşim onu kredi ile aldı, o TIR onun sermayesiydi, ocağımız battı." diyerek sinir krizi geçirdi.

Yakınları olay yerinden uzaklaştırdı

112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavisi yapılan ağabey Cin, yakınları tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. Yangın nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan bulvar, ekiplerin çalışmasının ardından açıldı.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 16:33
  1. Şanlıurfa
  2. Gaziantep
  3. Organize Sanayi Bölgesi
  4. Sani Konukoğlu
  5. Yangın
  6. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi

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