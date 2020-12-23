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Kültür - Sanat Google'nin açıklamasına göre 2020'de en çok aratılan filmler
Kültür - Sanat

Google'nin açıklamasına göre 2020'de en çok aratılan filmler

2020 yılında pandemi sebebiyle çoğu günlerimizi evlerde geçirdik. Sinema severler bu senede sinema salonlarına gidemediler. Bundan dolayı da filmler evlerde izlendi. Peki Google'de 2020'de en çok aratılan filmler nelerdir?

Yeniakit Publisher
2020-12-23 14:05:00 -
Google'nin açıklamasına göre 2020'de en çok aratılan filmler

2020 senesi sinema sektörü için bir hayli kötü bir sene oldu. Belki de sinema sektörü böyle bir sönük dönem görmedi de diyebiliriz. Pandemi dolayısıyla yılın büyük bölümünde sinema salonları kapalıydı. Açık olduğu zamanlarda da insanlar virüs salgınından dolayı sinema salonlarına gitmeyi tercih etmediler.

Durum bu şekilde olunca 2020 senesinde vizyona girmeyi planlanan filmler, yapımcılar tarafından salgın sonrasına ertelendi. HattaTenet isimli bir film 2020 senesinde yayınlandı fakat iyi bir hasılat çıkaramayınca diğer yapımcıların gözü ürktü.

İşte bu yüzden ki 2020 senesi sinema açısından çok sönük bir sene oldu.

Peki 2020 senesinde Google’de en çok hangi filmler arandı?

Sinema severler ise filmlerini Google üzerinden izlemeye devam ettiler. Özellikle de salgından dolayı sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde keyifli dakikalar geçirmek isteyenler ailecek film izlemeye başladılar. İşte 2020’de Google’de aranan en çok filmler:

- Parasite

- 1917

- Black Panther

- 365 Dni

- Contagion

- Tenet

- Enola Holmes

- Harley Quinn: Birds of Prey

- Mulan

- Jojo Rabbit

Listede yer alan Black Panther filmi ise yıllar evvel yayınlanmış bir film. Fakat 2020 senesinde tekrardan sinema gündemine taşındı. Bunun nedeni ise başrol oyuncusu Chadwick Boseman’ın ani vefatının getirdiği ses üzerine insanların filmi merak etmeleri olabilir.

 

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